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新北3款虎年提燈亮相 隱藏版還能變成虎帽戴
過了農曆春節，元宵節緊接而來，新北金虎爺小提燈今日亮相，以民俗信仰虎爺將軍設計有三款造型，並結合特色公園蹺蹺板、藤蔓等元素，預計發送12萬份。民政局長柯慶忠表示，今年還有隱藏版金虎帽，只要2月9日前，到活動貼文留言，就有機會抽中限量300份的金虎帽。
民政局長柯慶忠表示，在民間信仰裡，虎爺庇佑孩童平安長大，為孩童配戴虎帽也代表避邪、守護之意，此外，更有虎爺咬錢來的招財喻意。以民俗信仰虎爺將軍設計有三款造型，包括金虎爺、黃虎將軍與黑虎將軍。
其中金虎爺從民俗技藝掌中戲發想，可當手偶的小提燈，將手指伸進金虎下顎指套內，就可靈活張開老虎大嘴巴，按壓指套上方擋版，也可操控虎鬚；腹部裝上活動擋片則化身為小提包，可放置餅乾及小物，還能套在手臂當臂套。
另外兩款參考武財神坐騎黑虎將軍，與福德正神坐騎黃虎將軍，搭配三重熊猴森樂園瀑布滑草場、八里渡船頭公園360度旋轉鞦韆、瑞芳四腳亭河邊公園蹺蹺板、中和圓山公園藤蔓鞦韆、鶯歌三鶯棒壘球運動公園遊樂場滑軌等配件，推廣新北共融式遊戲場。今年新北小提燈除了3款提燈造型外，還特別將金虎爺的頭部放大，變成金虎帽。
各區公所預計於2月11日、12日以多點、多時段、實聯制等方式陸續發放，無法現場領取者，也可於2月7日起，至民政局網站下載各款小提燈圖檔，依圖示或觀看教學影片，親子一起組裝同樂。 民政局臉書「新北民政保平安」也推出線上活動，即日起至2月9日止，至「2022新北金虎爺小提燈」活動貼文留言，就有機會抽中限量300份的金虎帽。
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