聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北3款虎年提燈亮相 隱藏版還能變成虎帽戴

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
新北金虎爺小提燈今日亮相，以民俗信仰虎爺將軍設計有三款造型，並結合特色公園蹺蹺板、藤蔓等元素，預計發送12萬份。圖／新北民政局提供
新北金虎爺小提燈今日亮相，以民俗信仰虎爺將軍設計有三款造型，並結合特色公園蹺蹺板、藤蔓等元素，預計發送12萬份。圖／新北民政局提供

過了農曆春節，元宵節緊接而來，新北金虎爺小提燈今日亮相，以民俗信仰虎爺將軍設計有三款造型，並結合特色公園蹺蹺板、藤蔓等元素，預計發送12萬份。民政局長柯慶忠表示，今年還有隱藏版金虎帽，只要2月9日前，到活動貼文留言，就有機會抽中限量300份的金虎帽。

民政局長柯慶忠表示，在民間信仰裡，虎爺庇佑孩童平安長大，為孩童配戴虎帽也代表避邪、守護之意，此外，更有虎爺咬錢來的招財喻意。以民俗信仰虎爺將軍設計有三款造型，包括金虎爺、黃虎將軍與黑虎將軍。

其中金虎爺從民俗技藝掌中戲發想，可當手偶的小提燈，將手指伸進金虎下顎指套內，就可靈活張開老虎大嘴巴，按壓指套上方擋版，也可操控虎鬚；腹部裝上活動擋片則化身為小提包，可放置餅乾及小物，還能套在手臂當臂套。

另外兩款參考武財神坐騎黑虎將軍，與福德正神坐騎黃虎將軍，搭配三重熊猴森樂園瀑布滑草場、八里渡船頭公園360度旋轉鞦韆、瑞芳四腳亭河邊公園蹺蹺板、中和圓山公園藤蔓鞦韆、鶯歌三鶯棒壘球運動公園遊樂場滑軌等配件，推廣新北共融式遊戲場。今年新北小提燈除了3款提燈造型外，還特別將金虎爺的頭部放大，變成金虎帽。

各區公所預計於2月11日、12日以多點、多時段、實聯制等方式陸續發放，無法現場領取者，也可於2月7日起，至民政局網站下載各款小提燈圖檔，依圖示或觀看教學影片，親子一起組裝同樂。 民政局臉書「新北民政保平安」也推出線上活動，即日起至2月9日止，至「2022新北金虎爺小提燈」活動貼文留言，就有機會抽中限量300份的金虎帽。

金虎爺從民俗技藝掌中戲發想，不僅可以當手偶的小提燈，還能套在手臂當臂套。圖／新北民政局提供
金虎爺從民俗技藝掌中戲發想，不僅可以當手偶的小提燈，還能套在手臂當臂套。圖／新北民政局提供
今年新北金虎爺小提燈還有隱藏版金虎帽，只要2月9日前，到活動貼文留言，就有機會抽中限量300份的金虎帽。圖／新北民政局提供
今年新北金虎爺小提燈還有隱藏版金虎帽，只要2月9日前，到活動貼文留言，就有機會抽中限量300份的金虎帽。圖／新北民政局提供
新北金虎爺小提燈今日亮相，以民俗信仰虎爺將軍設計有三款造型，並結合特色公園蹺蹺板、藤蔓等元素，預計發送12萬份。記者劉懿萱／攝影
新北金虎爺小提燈今日亮相，以民俗信仰虎爺將軍設計有三款造型，並結合特色公園蹺蹺板、藤蔓等元素，預計發送12萬份。記者劉懿萱／攝影

新北 民間信仰

延伸閱讀

新北1年少2千多對新人 侯友宜憂少子化辦幸福市集催婚

接觸北市染疫幼師遭匡列 新北5歲女童無症狀解隔前確診

新北發表元宵小提燈「金虎爺」 諧音「金豪野」

新北濕地藝術季「牛汶水」不回家！ 好評不斷展期延長

相關新聞

板橋音樂公園 超租車位逾百格

新北市板橋音樂公園地下停車場有511格，業者卻出租給762人，爆超租糾紛。業者聲稱是作業疏失，並非刻意超租；市府裁罰2萬...

未依方向停車 新北去年罰近萬件

新北市去年裁罰未順向停車車輛總計近萬件，每件開罰1200元，只要逆向或斜停都違規須受罰，有人向法院興訟仍敗訴。多數民眾認...

塭仔圳第8處臨時停車場 明啟用

新北市新莊泰山塭仔圳重劃區面積近700公頃，即將開發施工，直接衝擊周邊居民停車需求，交通局暫闢7處臨時停車場，輔大商一臨...

北市EOD計畫 忠義國小園區最先完工

台北市236所學校於未來15年內將近70%教室面臨重建，過程中將導入多元公共服務，剛好納人市長柯文哲力推的EOD計畫（教...

瑞芳、基隆聯絡道改善完工 通行更安全

連接新北市瑞芳區和基隆深澳坑的連絡道橋，路口常有車禍險象環生，另外橋下排水箱涵雨水無法順利宣洩，容易積淹水，經過改善工程後，今(7)日市議員林裔綺和當地里長柯瑞和就到現場視察現況，行車安全更有保障。

瑞芳濱海地區有福了 新開跳蛙公車直達南港

為讓東北角地區的民眾在通勤、通學能更方便，新北市議員林裔綺爭取新跳蛙公車路線，瑞芳到南港轉運站，今(7)日正式開通，路線由海濱出發沿途經過基隆深澳坑地區，最後上國道直達南港，也讓住在濱海地區的民眾，不必特別到瑞芳市區轉乘。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。