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新北1年少2千多對新人 侯友宜憂少子化辦幸福市集催婚

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今出席2022新北愛幸福市集活動。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今出席2022新北愛幸福市集活動。記者劉懿萱／攝影

農曆春節連假剛結束，浪漫的西洋情人節緊接而來，新北市長侯友宜今出席2022新北愛幸福市集活動，提及結婚對數兩年來少2千多對，為鼓勵年輕人結婚，因此辦理結婚系列一條龍的服務，讓過程越省事省錢。新北經發局則補充各項優惠，包括展場限定方案、現折1萬元、抽GIA 1克拉鑽石手戒與1克拉的CZ鑽戒或耳環等，讓準新人們滿載而歸。

侯友宜致詞表示，新北市2020年結婚對數為2萬1466對，2021年為1萬9375對結婚，少了2千多對新人結婚，不結婚生小孩的機會就變少，對新北市來說少子化就變得嚴重。現在年輕人遇到高房價、物價，薪水沒漲，最重要的是政府還是要有所作為，讓年輕人敢結婚敢生小孩。

侯友宜指出，現在年輕人結婚意願較低，為了鼓勵年輕人結婚，新北在2月11日到2月15日在宏匯廣場的11樓，結合中港大排的光雕，來辦理整個結婚系列一條龍的服務，從鑽石、婚紗、攝影、伴手禮、訂餐廳一系列的服務，用最優惠的價格來讓年輕朋友在結婚的過程省時又省力又省錢。

經發局補充說明，這次舉辦的新北愛幸福市集，邀集婚紗、婚攝、男士禮服、鑽戒飾品及婚禮小物、伴手禮等共有60個展售攤位。現場祭出多樣產品折扣，還有二手禮服百元義賣；此外，婚紗攝影業者聯合推出展場限定的「幸福大禮包」優惠方案，只要1萬9800元就可以得到20張修片電子檔、12吋相本1本、謝卡一盒、20吋放大一張、新娘兩套拍攝婚紗（含妝髮）、新郎一套拍攝禮服（含妝髮）、結婚對戒現折萬元，以及原價1萬6800元量身訂製手工西服。

此外，新人只要在新北愛幸福市集活動現場完成「婚紗攝影」加「新娘秘書」下訂，立即享有現折1萬元優惠。同時到「振興有GO讚抽鑽石黃金大方送抽獎活動」配合之商家消費，有就機會抽中GIA 1克拉鑽石手戒等，活動期間主舞台區也有促銷活動，有機會免費得到1克拉的CZ鑽戒或閃亮CZ鑽耳環，讓準新人們滿載而歸。

新北市府為鼓勵年輕人結婚，辦理結婚系列一條龍服務的新北愛幸福市集，讓過程越省事省錢。記者劉懿萱／攝影
新北市府為鼓勵年輕人結婚，辦理結婚系列一條龍服務的新北愛幸福市集，讓過程越省事省錢。記者劉懿萱／攝影
新北市府為鼓勵年輕人結婚，辦理結婚系列一條龍服務的新北愛幸福市集，讓過程越省事省錢。記者劉懿萱／攝影
新北市府為鼓勵年輕人結婚，辦理結婚系列一條龍服務的新北愛幸福市集，讓過程越省事省錢。記者劉懿萱／攝影

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