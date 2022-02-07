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議長挖角...柯市府人事異動 府會副總聯絡陳慶安轉職議會

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市議員郭昭巖去年會期中，為振興萬華，特地扮演《鬼滅之刃》的禰豆子在議場質詢，原邀市長柯文哲扮演竈門炭治郎，後由陳慶安代為扮裝。記者鍾維軒／攝影
北市議員郭昭巖去年會期中，為振興萬華，特地扮演《鬼滅之刃》的禰豆子在議場質詢，原邀市長柯文哲扮演竈門炭治郎，後由陳慶安代為扮裝。記者鍾維軒／攝影

今天是開工日，台北市柯文哲市府團隊再傳人事異動，市府參事、府會副總聯絡人陳慶安，被北市議會議長陳錦祥挖角，今天正式調至議會就任簡任秘書，由於副秘書長王子忠七月將屆退，也傳出陳慶安接任副秘書長職務呼聲高。

對於年前被議長陳錦祥挖角，陳慶安今受訪坦言，的確議長找他幫忙，對他來說，到哪裡工作都一樣，都是認真做好長官交辦任務。至於柯文哲有無慰留？陳慶安僅表示，他年前向柯市長提出辭呈，柯送給他「在哪裡都可以發揮」這句話。

柯文哲市長任期最後一年，台北市政府與北市議會的府會關係，從先前議會通過北市重陽節禮金致送自治條例，柯文哲當天召開記者會宣布提覆議；加上年初審查今年度總預算審查，卻在政黨協商完成一刻，市府函送行政院重陽金條例無效公文，屢屢爆發府會關係緊張，不過年後再爆震撼彈，府會重要的副聯絡人陳慶安也被議會挖角。

陳慶安表示，他是在過年前向市長柯文哲報告，議長陳錦祥有找他去議會幫忙，對於市長的慰留，陳慶安僅表示，在哪裡工作都一樣，對於接下來的府會關係是否能幫忙？陳慶安表示，盼能幫助府會關係和諧，能幫忙就會幫忙，需要幫忙也會幫忙，但因為角色職位不同，分寸上會拿捏。

由於過去柯市府與議會的府會屢屢爆發緊張關係，陳慶安說，議會與市府關係好，對市府好，對市民也好，因為大家都是在解決問題，都是為了人民的事情努力。

據了解，陳慶安轉任職議會後，將由公管中心主任趙光中兼任副總聯絡人，但原本有五位副總聯絡人，已有一人退休，這次陳慶安轉任職議會，可能還需要再尋覓人才接任。

北市 柯文哲 春節 陳慶安 陳錦祥

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