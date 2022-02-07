聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市擬公廁管理條例 下周五開公聽會限30人參加

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
為精進公廁品質，北市環保局訂定「台北市公廁環境衛生管理自治條例草案」，圖為台北車站地下室廁所，考慮兒童身高設計的小便斗。聯合報系資料照
為精進公廁品質，北市環保局訂定「台北市公廁環境衛生管理自治條例草案」，圖為台北車站地下室廁所，考慮兒童身高設計的小便斗。聯合報系資料照

北市環保局今年1月18日起預公告「台北市公廁環境衛生管理自治條例草案」30天，根據該草案明定，未來公廁若未符合規定設置標配設備，將有法可罰，逾期未改善可處管理單位6千元到3萬元罰鍰。為搜集各界意見，將在2月18日召開公聽會，今起開放線上報名，考量會議空間及防疫需求，報名人數僅限30人。

根據北市府草案明定，公廁若未符合規定設置標配設備，包括衛生紙、掛勾、置物架、加蓋垃圾桶、扶手、求助鈴，廁所內應設置洗手台、給皂機、整容鏡及擦手紙架或烘手機等，經限期改善仍未改善者，將處管理單位6千元以上、3萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

目前14類公廁，除公部門外，開放提供不特定對象使用的私部門公廁也需納入管理規範，包括便利超商、速食店、百貨公司及加油站公廁等，這次北市府訂定自治條例草案是將現有規範法制化、並訂定罰則。

環保局表示，北市為國際觀光城市，首善之都的公廁環境不僅展現民眾生活品質，也代表城市的門面形象，環保局訂定「北市公廁環境衛生管理自治條例草案」，立法規範列管公廁及管制單位，必須符合民眾如廁需求，也明定公廁的標配設備。

為廣納大眾意見，除預公告期間，民眾可以書面方式提供意見外，環保局於2月18日（周五）也會召開公聽會，即日起開放線上報名（https://reurl.cc/bk7Qar），歡迎14種類別公廁鼓臉單位代表共同討論，並開放有興趣民眾及相關利害關係人參與討論提供建議，作為採案修訂參考。

另考量會議空間有限及防疫需求，報名人數以30人為限，即日起開放報名，報名截止至2月16日（周三）下午5時，或人數額滿為止。

北市 衛生紙 加油站

延伸閱讀

北市BNT專案首日湧2000師生接種 估3天所有學生打完

北市再釋6778個高端追加劑 7日至11日現場掛號

「關心您尿尿的地方！」這超大頭像看板成走春熱點

初四恢復收運垃圾量大增 新北環保局提醒聽音樂聲交運

相關新聞

板橋音樂公園 超租車位逾百格

新北市板橋音樂公園地下停車場有511格，業者卻出租給762人，爆超租糾紛。業者聲稱是作業疏失，並非刻意超租；市府裁罰2萬...

未依方向停車 新北去年罰近萬件

新北市去年裁罰未順向停車車輛總計近萬件，每件開罰1200元，只要逆向或斜停都違規須受罰，有人向法院興訟仍敗訴。多數民眾認...

塭仔圳第8處臨時停車場 明啟用

新北市新莊泰山塭仔圳重劃區面積近700公頃，即將開發施工，直接衝擊周邊居民停車需求，交通局暫闢7處臨時停車場，輔大商一臨...

北市EOD計畫 忠義國小園區最先完工

台北市236所學校於未來15年內將近70%教室面臨重建，過程中將導入多元公共服務，剛好納人市長柯文哲力推的EOD計畫（教...

瑞芳、基隆聯絡道改善完工 通行更安全

連接新北市瑞芳區和基隆深澳坑的連絡道橋，路口常有車禍險象環生，另外橋下排水箱涵雨水無法順利宣洩，容易積淹水，經過改善工程後，今(7)日市議員林裔綺和當地里長柯瑞和就到現場視察現況，行車安全更有保障。

瑞芳濱海地區有福了 新開跳蛙公車直達南港

為讓東北角地區的民眾在通勤、通學能更方便，新北市議員林裔綺爭取新跳蛙公車路線，瑞芳到南港轉運站，今(7)日正式開通，路線由海濱出發沿途經過基隆深澳坑地區，最後上國道直達南港，也讓住在濱海地區的民眾，不必特別到瑞芳市區轉乘。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。