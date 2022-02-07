北市擬公廁管理條例 下周五開公聽會限30人參加

台北市環保局今年1月18日起預公告「台北市公廁環境衛生管理自治條例草案」30天，根據該草案明定，未來公廁若未符合規定設置標配設備，將有法可罰，逾期未改善可處管理單位6千元到3萬元罰鍰。為搜集各界意見，將在2月18日召開公聽會，今起開放線上報名，考量會議空間及防疫需求，報名人數僅限30人。

根據北市府草案明定，公廁若未符合規定設置標配設備，包括衛生紙、掛勾、置物架、加蓋垃圾桶、扶手、求助鈴，廁所內應設置洗手台、給皂機、整容鏡及擦手紙架或烘手機等，經限期改善仍未改善者，將處管理單位6千元以上、3萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

目前14類公廁，除公部門外，開放提供不特定對象使用的私部門公廁也需納入管理規範，包括便利超商、速食店、百貨公司及加油站公廁等，這次北市府訂定自治條例草案是將現有規範法制化、並訂定罰則。

環保局表示，北市為國際觀光城市，首善之都的公廁環境不僅展現民眾生活品質，也代表城市的門面形象，環保局訂定「北市公廁環境衛生管理自治條例草案」，立法規範列管公廁及管制單位，必須符合民眾如廁需求，也明定公廁的標配設備。

為廣納大眾意見，除預公告期間，民眾可以書面方式提供意見外，環保局於2月18日（周五）也會召開公聽會，即日起開放線上報名（https://reurl.cc/bk7Qar），歡迎14種類別公廁鼓臉單位代表共同討論，並開放有興趣民眾及相關利害關係人參與討論提供建議，作為採案修訂參考。

另考量會議空間有限及防疫需求，報名人數以30人為限，即日起開放報名，報名截止至2月16日（周三）下午5時，或人數額滿為止。