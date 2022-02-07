影／侯友宜視察圖書館防疫：盼納豆盡早回到人生舞台

春節過後的開工首日，新北市長侯友宜上午赴新北市立圖書館總館視察防疫措施，以確保民眾在安全環境下享受閱讀與視聽設備。侯友宜受訪表示，何時能微解封，要觀察上班與開學後疫情是否擴散。他也透露納豆身體持續在進步當中，期許他早日回到自己的人生舞台。

侯友宜強調，春節過後的本周是重要的觀察期，尤其在各級學校開學後，學生陸續返校上課，疫情是否因春節期間民眾的大量移動，而從社區擴散到校園，這段期間大家應戒慎恐懼，不能掉以輕心。至於何時能微解封，侯友宜表示，端視入境的個案、全球的疫情發展、社區感染有否擴大及疫苗覆蓋率而定。因此，他要求二月十一日新北市學校開學後，全校師生們應全面戒備，做好防疫整備工作。