新北發表元宵小提燈「金虎爺」 諧音「金豪野」

中央社 / 新北7日電

新北市政府今天發表「金虎爺」、「黃虎將軍」、「黑虎將軍」3款虎造型小提燈，兼顧環保及民俗文化，是元宵好玩的親子玩伴和療癒小物，預計元宵節前發送12萬份給市民過節。

新北市政府民政局今天發布新聞稿表示，今年新北市「新北金虎爺」小提燈，取台語諧音「新北金豪野」來祝福市民「福虎生豐」。

市府民政局長柯慶忠在新聞稿中指出，「金虎爺」從民俗技藝「掌中戲」發想，是一隻可當手偶的小提燈，腹部裝上活動擋片則化身為小提包，可放置餅乾及小物，還能套在手臂當神氣臂套。

柯慶忠說，另還參考武財神坐騎「黑虎將軍」與福德正神坐騎「黃虎將軍」，設計2款Q版虎將軍小提燈，結合新北特色公園蹺蹺板、藤蔓等元素，打造多款趣味遊樂設施配件。

民政局表示，各區公所預計於2月11日、12日以多點、多時段、實聯制等方式陸續發放，即起在民政局及各區公所網站公布發送資訊。

此外，民政局在臉書（Facebook）「新北民政保平安」推出線上活動，即日起至2月9日止，至「2022新北金虎爺小提燈」活動貼文留言，就有機會抽中特別版「金虎帽」，限量300份。

元宵節

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