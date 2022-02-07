蔡炳坤：若狀況平穩應可朝微解封方向走

中央社 / 台北7日電

北市副市長蔡炳坤今天表示，剛放完春節連假，約有150萬人返北，本週是疫情觀察期，若狀況平穩應可朝微解封方向走，市府已在討論要先鬆綁哪些項目，視疫情變化決定。

台北市副市長蔡炳坤今早至懷生國中視察師生疫苗接種狀況，會後接受媒體聯訪被問及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下北市微解封問題。

蔡炳坤說，剛過完春節連假，約150萬人返北上班，這週是疫情觀察期，目前從每天確診走向來看，如果呈現平穩狀態，應可朝微解封方向走。

蔡炳坤表示，市府今早開會討論若微解封要先鬆綁哪些項目、先做功課，視疫情變化決定。

此外，蔡炳坤表示，懷生國中接種站會開設至週三，3000多名師生在此接種，學生打第2劑、老師打第3劑，如此一來12至18歲的國高中生及部分小學生第2劑BNT都可打滿。

蔡炳坤指出，會再調查師生疫苗接種的完整度，再看看是否需要補強相關措施。

媒體提問即將開學，市府是否有加強防疫。蔡炳坤表示，各校都在準備清消、進校動線等，希望家長跟以往一樣將孩子送至校門就好，還沒打疫苗的趕快去打，現在疫苗的量都沒問題，盼民眾把握時間。

蔡炳坤 疫情 疫苗

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