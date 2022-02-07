侯友宜：本週是要不要微解封重要觀察期

中央社 / 新北7日電

虎年開工第一天，新北市長侯友宜上午到圖書館視察防疫措施時表示，這週是要不要「微解封」的重要觀察期，包括疫情變化、疫苗覆蓋率等，尤其11日將開學，已要求學校全面戒備。

侯友宜今天一早就到新北市立圖書館總館視察防疫措施，不但逐一樓層巡訪，還不忘鼓勵民眾多利用圖書館提供的自助式借還書機、書籍除菌機等，他特別到兒童閱讀區，確認隔板設置規劃符合防疫要求。

侯友宜會後接受媒體聯訪時表示，圖書館入館採實聯制、量測體溫，並全程戴口罩，同時從一進門就盡量減少接觸，如提供自助式借還書機、書籍除菌機等，另也設置隔板、定期清消等，營造安心閱讀環境。

媒體詢及「微解封」的可能性。侯友宜說，春節過後，這星期是非常重要觀察期，要密切觀察COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情有沒有從社區或因春節移動而擴散。

侯友宜指出，同時也要觀察境外移入的染疫數量、全球變化及疫苗覆蓋率，呼籲民眾踴躍接種。

侯友宜說，何時微解封還要觀察一段時間，尤其學生在2月11日開學將回到校園，要觀察有沒有學生因為春節移動造成學校防疫挑戰，若出現確診個案，將成防疫壓力，這段時間是重要關鍵時刻。

另有媒體詢及侯友宜外甥、藝人納豆病況。侯友宜表示，持續在進步當中，要給他多一點鼓勵、多一點時間，期待他能早日回到他應有的人生舞台。

侯友宜 圖書館

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