塭仔圳輔大停車場開放 今年還要再闢3座提供750格

新北市府為紓解泰山塭仔圳市地重劃區開發施工期間周邊居民的停車需求，交通局日前已陸續完成地政局整地交付的公設用地闢建7處臨時停車場，現在鄰近輔仁大學、輔大醫院的商一臨時平面停車場將於2月9日起開放停車，採計次收費。交通局表示，目前也規畫於塭仔圳二期工地設置3處臨時停車場，預計可提供750格停車位。

交通局停車管理科長蔡柏坤表示，商一臨時平面停車場位於泰山區貴子路55號對面，就在輔大醫院及輔仁大學附近，共計有167個汽車停車位及200個機車停車位，可紓解看診民眾及學生的停車需求；收費時段為平日周一至周五上午8時至晚上8時，汽車每4小時收費一次，每次40元；機車則免費，歡迎有停車需求的民眾可多加使用。

交通局指出，地政局已陸續完成整地交付文小一、公九旁、文中一、文小二、綠三、廣二及文中三等7處公設用地闢建臨時停車場，並分別於去年5月底起陸續啟用，現在再加上商一停車場，共有8處臨時停車場，可提供1300個汽車停車位及887個機車停車位，可望紓解塭仔圳重劃區開發施工期間民眾停車需求；交通局也籲請駕駛人進場後將車輛依車格停放，機車勿久占車格，以資源共享，共同維護停車秩序。

新北市議員鍾宏仁認為，塭仔圳面積廣，空地多，附近的停車需求高，市府應該在輔大、捷運、副都心周邊等人潮較多的地方再規畫更多臨時停車格，讓居民能夠有足量的車位停車。

交通局回應，塭仔圳第一區目前仍有空地尚未施工，但那些空地其實是市府團隊用來當作臨時滯洪池或者土方暫置處的，現階段可以使用的空地都已經來拿作為臨時停車場了。另外，塭仔圳第二區的拆遷工程也已即將完成，他們預計在此興闢3處臨時停車場，待地政局點交土地後便可動工，預計今年便會開放。