新北濕地藝術季「牛汶水」不回家！ 好評不斷展期延長

「新北濕地藝術季－川流堆疊」以自然素材融入環境、人文歷史、情感記憶等詮釋濕地藝術，自1月8日展出後就廣受好評，新北高灘處宣布，「牛汶水」等藝術作品不回家了！展期延長讓民眾可以繼續美美拍下去。

高灘處近年來持續辦理濕地藝術季，今年已經是第四屆，希望讓民眾更親近河濱，其中以藝術作為環境教育主軸，由藝術家帶領民眾共創過程中，認識人工濕地的功能與價值，也將生態融入日常休閒環境，讓新北成為「與水共融」宜居城市。

高灘處指出，今年「新北濕地藝術季－川流堆疊」，由8組藝術家創作出14件作品，自1月8日展出後就好評不斷，因此決定所有作品將繼續留在新北陪伴民眾。其中農村風味的「牛汶水」最為民眾津津樂道，令人回憶起童年午后牽牛至水池內泡水的景象。

「新北濕地水禮服」以六角造型編織，再點綴水生植物於其上，呼應著在人與自然之間藉由藝術轉化的方式；「荷居」以荷葉形狀結合植物維管束特徵；「川之云」則是以竹、蘆葦、卵石為材料創作。

「流域心生-淨濁．野居鳥屋」藉由濕地沿岸環境變化的感官線索，尋找人與水、自然及傳統手藝重新連結的可能性；「質與植的過渡-點、線、面」則透過點、線、面三物件來呈現宇宙萬物中物質與型態，從本質過渡到另一種面貌與狀態的過程。

高灘處提醒，民眾前往參觀可搭乘公車至名來新城（中正路）、板橋國中（435 藝文特區）兩站下車，或搭乘捷運至新莊站下車，再分別經新月橋到達板橋端河濱公園活動會場。