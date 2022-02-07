聽新聞
test
0:00 / 0:00

年後轉求職潮 鼎泰豐專案徵才釋上百職缺 月薪最高50K

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
年後轉職及求職需求，台北市勞動局年後首場徵才活動，與鼎泰豐合力辦理專案招募，本周六2月12日上午10時至下午4時於北市府中庭舉行。圖／資料照、北市勞動局提供
年後轉職及求職需求，台北市勞動局年後首場徵才活動，與鼎泰豐合力辦理專案招募，本周六2月12日上午10時至下午4時於北市府中庭舉行。圖／資料照、北市勞動局提供

結束九天春節連假，今天開工日，因應年後轉職及求職需求，台北市勞動局年後開工大徵才，北市勞動局與鼎泰豐合力辦理專案招募活動，本周六2月12日上午10時至下午4時於北市府中庭舉行，將釋出120個職缺、月薪最高50K起、時薪最高215元起，招攬全台12家分店優秀餐飲人才。

北市勞動局長陳信瑜表示，鼎泰豐在疫情影響下，不僅不減薪，更持續招募人才，近期2場在北市府舉辦的微型徵才，活動才2小時就有高達128個面試人數，求職人潮踴躍、是不少轉職者夢想進入的企業清單。

陳信瑜指出，這次職缺共有9職類，包括料理廚師50K起、餐飲服務專員(含國際組)、收銀專員起薪41K起、料理助廚39.5K起、傳菜品檢員38K起、洗碗作業員37K起及餐飲整理員35K起、餐飲工讀生時薪最高215元起。

除了本周六的鼎泰豐徵才活動，北市就服處3月26日周六也將在花博爭艷館舉辦「OKWORK‧學而實習之」職場體驗實習X就業博覽會，將有251家廠商，提供上萬個工作機會，歡迎有興趣的民眾前往應徵，更多活動詳情及徵才資訊請至台北就業大補帖網站查詢，或電洽02-23380277、1999分機58988。

北市 實習 求職

延伸閱讀

入境春節專案剩一周 是否延長？ 指揮中心下午2時說明

醫病天地／秋冬好發過敏 注意保養

中職／猿談薪搞定9成 頒出3張複數年合約不包括陳禹勳

超想飛台灣！「渡邊直美」一周連吃2次鼎泰豐　貼文還藏小巧思

相關新聞

板橋音樂公園 超租車位逾百格

新北市板橋音樂公園地下停車場有511格，業者卻出租給762人，爆超租糾紛。業者聲稱是作業疏失，並非刻意超租；市府裁罰2萬...

未依方向停車 新北去年罰近萬件

新北市去年裁罰未順向停車車輛總計近萬件，每件開罰1200元，只要逆向或斜停都違規須受罰，有人向法院興訟仍敗訴。多數民眾認...

塭仔圳第8處臨時停車場 明啟用

新北市新莊泰山塭仔圳重劃區面積近700公頃，即將開發施工，直接衝擊周邊居民停車需求，交通局暫闢7處臨時停車場，輔大商一臨...

北市EOD計畫 忠義國小園區最先完工

台北市236所學校於未來15年內將近70%教室面臨重建，過程中將導入多元公共服務，剛好納人市長柯文哲力推的EOD計畫（教...

瑞芳、基隆聯絡道改善完工 通行更安全

連接新北市瑞芳區和基隆深澳坑的連絡道橋，路口常有車禍險象環生，另外橋下排水箱涵雨水無法順利宣洩，容易積淹水，經過改善工程後，今(7)日市議員林裔綺和當地里長柯瑞和就到現場視察現況，行車安全更有保障。

瑞芳濱海地區有福了 新開跳蛙公車直達南港

為讓東北角地區的民眾在通勤、通學能更方便，新北市議員林裔綺爭取新跳蛙公車路線，瑞芳到南港轉運站，今(7)日正式開通，路線由海濱出發沿途經過基隆深澳坑地區，最後上國道直達南港，也讓住在濱海地區的民眾，不必特別到瑞芳市區轉乘。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。