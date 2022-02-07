年後轉求職潮 鼎泰豐專案徵才釋上百職缺 月薪最高50K

結束九天春節連假，今天開工日，因應年後轉職及求職需求，台北市勞動局年後開工大徵才，北市勞動局與鼎泰豐合力辦理專案招募活動，本周六2月12日上午10時至下午4時於北市府中庭舉行，將釋出120個職缺、月薪最高50K起、時薪最高215元起，招攬全台12家分店優秀餐飲人才。

北市勞動局長陳信瑜表示，鼎泰豐在疫情影響下，不僅不減薪，更持續招募人才，近期2場在北市府舉辦的微型徵才，活動才2小時就有高達128個面試人數，求職人潮踴躍、是不少轉職者夢想進入的企業清單。

陳信瑜指出，這次職缺共有9職類，包括料理廚師50K起、餐飲服務專員(含國際組)、收銀專員起薪41K起、料理助廚39.5K起、傳菜品檢員38K起、洗碗作業員37K起及餐飲整理員35K起、餐飲工讀生時薪最高215元起。

除了本周六的鼎泰豐徵才活動，北市就服處3月26日周六也將在花博爭艷館舉辦「OKWORK‧學而實習之」職場體驗實習X就業博覽會，將有251家廠商，提供上萬個工作機會，歡迎有興趣的民眾前往應徵，更多活動詳情及徵才資訊請至台北就業大補帖網站查詢，或電洽02-23380277、1999分機58988。