北市女性專屬課程鼓勵規律運動 免費報名不限戶籍

根據體育署2021年運動現況調查，男性規律運動比例為35.4%，女性規律運動比例為32.4%，為增加女性運動的吸引力，北市體育局針對女性感興趣的項目開設女性免費運動課程，例如瑜珈、舞蹈、孕婦及多項親子課程，已經邁入第9年，每年都有近3000人次參與，體育局近年也觀察到參與者多為上班族，再增加平日晚上、下午課程時間，吸引家庭主婦參與，且民眾不需設籍北市即可報名，推動民眾學習運動知能培養運動習慣。

體育局自2014年起配合體育署專案計畫規劃辦理女性運動知能課程，開辦專屬女性運動課程，2022年已經邁入第9年，每年都有近3000人次參與相關課程及體驗活動，每年課程約自4月至10月進行、共計約50場次，課程及系列活動皆為免費報名參加，報名對象不限戶籍地。

體育局表示，以舞蹈、瑜珈、有氧運動、飛輪等為熱門項目，近年來增加運動防護知識、營養補充等概念，提供更多元的課程選擇；活動的場域也大多安排於交通便利的場所，盼讓更多民眾對運動產生興趣，進而養成運動習慣。

南港運動中心教練張淑嵐表示，除了女性普遍缺乏核心訓練，女性不同年齡層適合的運動項目不同，40歲前可著重於心肺練習，40歲後則著重生理、心理健康發展，瑜伽就有助於調整呼吸，維持身體內部循環。另外，她在帶領女性專屬課程時，也會加強鼓勵學員的口令，希望學員透過運動更愛自己、傾聽身體的感受，並鼓勵生理期來時也可以運動釋放壓力。

體育局表示，近年來有鑑於觀察到，開設假日的課程參與對象多為女性上班族，為推展更多女性族群，逐年增加的親子課程，例如，親子體操、舞蹈、親子體適能等，2019年起還新增孕婦的運動課程，傳授孕婦簡要舒緩、瑜珈動作等，同時也增加平日晚上、下午的時間等，適合家庭主婦們參與的運動時段。報名資訊可至台北市全民瘋運動女性運動課程臉書專頁。