颱風差點吹倒熱情 志工愛心助林典打造鱘龍魚傳奇

新北市三峽千戶傳奇生態農場老闆林典學電子出身，後來開設鱘龍魚養殖場，過程辛苦，農場還曾被颱風摧毀，但他不畏艱辛，撐了下去，讓千戶傳奇成為全台規模最大的鱘龍魚養殖場，為了讓消費者能吃得安心，近年也獲得鱘龍魚等水產品的「產銷履歷」，也成為新北市第1家通過認證的產銷履歷水產品。

千戶傳奇生態農場老闆林典是學習電子相關科系專長，由於對於養魚的愛好，在1987年年與3個人合夥創業，從養殖鱒魚，到創新引進各類新魚種，並轉型為國內最專業、規模最大的鱘龍魚養殖場，也開發種類繁多的的農漁特產品，將生態、生產、生活緊密結合，開創農業以企業化的經營。

林典表示，當初創業過程相當艱辛，合夥人1個1個離開，最後只剩自已單獨打拚，再回想起2015年8月8日的蘇迪勒颱風，造成嚴重災情，千戶傳奇也不例外，面對滿目瘡痍的農場，他心灰意冷，一度想要放棄。

不過當時有一群志工，包括公益團體、饕客、好朋友都主動前來幫忙，至少有數十人，他們無怨無悔的協助清理家園，持續了兩個月，令他十分感動，決定堅持下去。

林典表示，消費者對食安議題越來越重視，他為了讓大眾安心，主動找上新北市政府漁業處及中央漁業署，在他們的輔導下，於2018年通過第三方驗證，取得鱘龍魚等水產品的「產銷履歷」，也成為新北市第1家通過認證之產銷履歷水產品。

新北市漁業處表示，消費者對食品安全日益重視，市府至今已輔導23家業者取得產銷履歷。去年也抽驗123件未上市水產品，今年會持續落實抽驗工作，並輔導向漁業署申請補助驗證費用補助，期待能讓每位消費者能吃的安心、放心及健康。