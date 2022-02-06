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除輔導新創募資 新北經發局今年再媒合異業合作

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
新北經發局2020年與輔導團隊尚唐坊辦理推廣活動。圖／新北經發局提供
新北經發局2020年與輔導團隊尚唐坊辦理推廣活動。圖／新北經發局提供

新北市自2020年起推出群眾募資輔導計畫，已協助37組新創業者、集資金額逾1億2千萬元。經發局長何怡明表示，計畫以科技設計加值、地方創生與文化內容發展為主軸，對產品進行專案評估、市場調查、專案製作與行銷宣傳，今年更新增異業合作團隊輔導機制，媒合不同領域的團隊合作。

經發局工商企劃科長鍾佳蓉表示，團隊來報名群眾募資輔導計畫，由專家來評選，通過後便會給予輔導，由於目標是要在幾個月內上架募資平台，商品需要一定的成熟度外，也較多產品類的團隊報名；每年徵選出15組團隊，由行銷公司協助團隊做競品分析、市場調查、提整專案內容與行銷宣傳等，最後上架到國內外大型募資平台，不少輔導過的團隊，最後募資結果都比預期金額還高。

鍾佳蓉指出，今年之所以新增異業合作的輔導機制，是看到輔導的新創團隊與企業的合作模式，認為不管在通路或行銷都有益處。不管是已經找好合作團隊，或是期望透過經發局媒合的新創，都可以報名參加計畫。

此外，經發局也協助社文團體及業者，不定期辦理線上或直播活動，增加行銷管道以及曝光度，去年帶領團隊參與亞洲最大新創盛會Meet Taipei 創新創業嘉年華，盼透過多元的行銷，拓展新創團隊的國際能見度及通路。

群眾募資 創業

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