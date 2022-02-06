金山磺溪四十號橋老舊 新北養工處2月9日起封橋施工

金山區磺溪四十號橋齡高達50年，新北市府今年初進行改建工程，將從2月9日起封閉橋梁施工。工務局長詹榮鋒指出，磺溪四十號橋不只橋齡高，多處構件老舊，橋體結構也不符磺溪治理計畫要求，橋樑高度不足1.9公尺，影響磺溪排水通洪，經評估並也獲得中央預算補助，預計年底完工並開放通車。

新北市養工處長馮兆麟日前在動土儀式上指出，改建後的新橋梁，將融入朱銘美術館太極意象，並採預力混凝土結構，長度拉長至82公尺，寬度則是由原本的7.4公尺拓寬為15公尺，落墩數量三墩減少成一墩，橋樑高度抬升1.9公尺，以改善排水斷面不足問題，同時新增實體人行道，方便行人行走。