初四後中南部民眾返新北 侯友宜：防疫要到位防堵擴散

新北市長侯友宜今天上午視察三重客運五堵站時表示，大年初四以後，慢慢陸續很多在中南部甚至在其他各縣市會回到新北市來，大眾運輸的務實執行防疫一定要把它做的更到位，防疫要做到位、落實；新北市的防疫做的還不錯，目前傳出零星個案，整個疫調的發展做好全力的防堵。

媒體詢問昨天有一個案改判其他縣市問題，侯友宜說，每一個案都由中央來做判定，像有的是外縣市的個案，是因為他的戶籍在外縣市，或是他原本在的感染源是在外縣市的接觸，然後就在外縣市裡面來列他們的對象，那至於有跟新北市有關係的，都會採取更精準的疫調，配合整個疫調的發展做好全力的防堵的情形。

侯友宜表示，新北市也不會因為改列其他的縣市，還是會照常用最嚴謹的態度守好疫情，做好精準疫調、擴大匡列，採取相對人的居家隔離，不會因為改列外縣市而有所差別，還要更積極去面對到底有沒有相關的足跡，有沒有其他有疏漏的，可以擴大外縣市他們的不足，改列外縣市是中央因為判定這個是在外縣市，戶籍也好、生活也好，在外縣市，尊重中央。

侯友宜並說，春節期間最重要是在人潮聚集的地方，要不斷的去提醒大家一定要把防疫做好，所以新北市的各區的區長其實都沒有休息，他們不斷在各地方要求落實做好防疫，惟有落實做好防疫，然後提醒個人一定要學會保護自己，大家全心全力、隨時提醒防疫就可以做到位，那疫情就可以守得住，這是新北市一貫的做法。

侯友宜表示，對每一個個案都是快速的採取平寧計畫，能夠匡列採檢，然後守住疫情，這些疫情每天必須要開會，每天必須要通報，要面對積極的處理，新北市現在的疫情，雖然有零星的個案出現，但是都能夠穩穩的守住，切記還是要戒慎恐懼，小心翼翼，絕對不能掉以輕心。