視察三重客運 侯友宜：公車加強清潔比照3級警戒規格

新北市公車於春節連假期間比照假日班次發車，面對Omicron疫情延燒，公車業者持續加強防疫清消，新北市長侯友宜今天大年初四前往三重客運五股站視察公車防疫清消作業，侯友宜說，車輛以每4小時消毒1次為原則，並針對乘客常碰觸拉環、把手等加強清潔，比照三級警戒規格辦理，交通局不定期抽查清潔紀錄。

侯友宜致贈春節加菜金，慰勞公車業者和駕駛員堅守大眾運輸防疫陣線，讓民眾安心乘車。侯友宜指出，去年爆發新冠疫情，交通局緊急協調新北市公車業者臨危受命，全力支援抗疫大巴載送居檢任務，自去年5月16日第一次出勤至今年1月22日完成送檢任務，出勤261車次、載送2825人次。

侯友宜說，另協助載送長者至接種站打疫苗的接種大巴，自去年6月5日起執勤，截至今年1月25 日累計出勤282車次、載送8271人次，公車業者與市府齊心抗疫，他由衷感謝。

交通局長鍾鳴時表示，新北市公車駕駛員計有2560人，已完成施打第3 劑和2劑者計2522人，占98.52%，僅施打1劑者則有31人，占1.2%，大多已預約打第2劑；目前已提供第3劑施打意願及疫苗種類登記表，請業者儘速統計後，交衛生局協助安排疫苗接種，以保障公車駕駛員和乘客的防疫安全。