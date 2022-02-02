台中市公廁大改造 84間老舊公廁煥然一新大變身

台中市政府環保局去年度積極爭取環保署補助經費，改造市場、公園、圖書館及觀光風景區計84座老舊公廁，蹲式廁間全面加裝扶手，讓民眾使用蹲式馬桶不用擔心站不起來，廁所外觀設計更融入在地文化或意象，成功翻轉公廁難以親近的刻板印象，提供市民更舒適、友善的如廁環境，台中市環保局表示，「讓市民上公廁，更放鬆」。

台中市環保局長陳宏益說， 2019至2021年已完成全市221座公廁改善或新建，今年度也成功爭取環保署「改善公廁暨提升優質公廁推動計畫」補助經費，預計翻轉改造104座老舊公廁。

他說，友善的如廁環境需要全體市民一起維護，再次提醒大家遵守如廁禮儀發揮同理心、公德心，公私協力同心打造「不髒、不濕、不臭」如廁空間，讓台中持續蟬聯第一名宜居城市。

曾姓市民說，時常帶兒女到大坑風動石公園爬山，原本的公廁常有異味，除非小孩子忍不住或必要情況，能盡量不用就不用。現在改善之後，不僅沒有異味連地板也很乾淨、清爽。最重要的是，增設兒童用的小馬桶、尿布台等設備，再也不用憋氣又手忙腳亂的與太太分別帶小孩快速如廁。

曾姓市民說，公廁改善後的設計，結合大坑在地可愛動物彌猴、蝴蝶與當地特產竹筍及椪柑等圖樣改造，這些童趣彩繪成功吸引孩子目光減少哭鬧，讓大人也可以安心享受這賞心悅目又清香的如廁空間。