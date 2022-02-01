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新北賞櫻秘境汐止康誥坑溪 兩岸200棵櫻花已開6成

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
欣賞樂熱鬧繽紛的桃紅春櫻，也能感受到康誥坑溪的清澈溪水與豐富生態。圖／新北景觀處提供
欣賞樂熱鬧繽紛的桃紅春櫻，也能感受到康誥坑溪的清澈溪水與豐富生態。圖／新北景觀處提供

許多民眾會安排春節期間出遊接近大自然，新北景觀處推薦，汐止康誥坑溪兩岸約200棵櫻花樹目前已開6成，與一旁景觀交映美景相當吸引人，未開花朵也預計年節期間就會全面盛開，花期約到二月中旬，建議民眾可利用「線上賞櫻」平台一睹新北各大景點的「櫻」姿。

景觀處指出，汐止康誥坑溪兩岸共有約200棵櫻花樹，目前花已開6成，其中左岸籃球場一帶，因為沒有高樓遮住陽光，天亮到傍晚都有日照，花況最好，成為賞櫻熱點，河岸旁的步道、溪畔與兩側櫻花交映的美景，美不勝收。

景觀處說明，康誥坑溪流域的中上游為自來水水質水量保護區，水質清澈且流量穩定，溪內亦有原生魚種溪哥、苦花等，自然生態十分豐富，溪畔步道兩旁種植許多櫻花在春節前即陸續綻放，預計年節期間會全面盛開，花期約到二月中旬。

景觀處提到，康誥坑溪櫻花美景曾被列入「北部十大賞櫻仙境」，也有不少外地遊客專程前往賞櫻、拍照和打卡。其實新北可謂全台櫻花種類最多、花期最長、分布最廣的區域，其中台灣山櫻自1月底開始陸續綻放，2月底步入尾聲，經常吸引大批人潮前往欣賞。

景觀處呼籲，近期疫情嚴峻，民眾避免群聚，可透過「2022新北市櫻花稼期」花況網站，或在臉書粉專「賞花快報」按讚追蹤，即可更清楚的掌握各地區花況，宅在家就能欣賞新北各大景點的特色「櫻」姿；若真的要出門走走的民眾，也務必落實相關防疫措施。

康誥坑溪流域的中上游目前為自來水水質水量保護區，水質清澈且流量穩定。圖／新北景觀處提供
康誥坑溪流域的中上游目前為自來水水質水量保護區，水質清澈且流量穩定。圖／新北景觀處提供
汐止康誥坑溪旁步道平緩、距離也不太長，很適合扶老攜幼或是懶人賞櫻。圖／新北景觀處提供
汐止康誥坑溪旁步道平緩、距離也不太長，很適合扶老攜幼或是懶人賞櫻。圖／新北景觀處提供
汐止康誥坑溪周邊建築雖然稍顯雜亂，但像這樣城市中的水岸賞櫻步道，在台灣難得一見。圖／新北景觀處提供
汐止康誥坑溪周邊建築雖然稍顯雜亂，但像這樣城市中的水岸賞櫻步道，在台灣難得一見。圖／新北景觀處提供
汐止康誥坑溪在每年春季櫻花盛開時總是吸引大批民眾前來拍照。圖／新北景觀處提供
汐止康誥坑溪在每年春季櫻花盛開時總是吸引大批民眾前來拍照。圖／新北景觀處提供

櫻花 賞櫻

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