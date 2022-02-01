新北16處寵物運動場 飽餐後與毛寶貝玩樂最佳遊憩空間

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
出門遛狗要繫牽繩，未來新北市動保自治條例公布施行後，未繫繩遛狗者將裁罰3000元至1萬5000元。圖／新北動保處提供
出門遛狗要繫牽繩，未來新北市動保自治條例公布施行後，未繫繩遛狗者將裁罰3000元至1萬5000元。圖／新北動保處提供

新春佳節期間，不少民眾享用豐富佳餚，新北動保處建議，民眾在飽餐之餘，也可帶毛寶貝至新北多處寵物運動場與寵物公園，除可好好享受假期及陪伴外，也可以促進毛寶貝的身體健康。

動保處說明，為讓飼主與寵物擁有更好的活動場域，新北去年增設土城、淡水寵物運動場等共16處寵物運動場（https://reurl.cc/dXnjbV）皆附有寵物圍籬、波浪板、斜坡板等器材，給毛寶貝在圍欄內自由自在跑跳，透過設施的輔助，更可以讓飼主陪同互動，一齊鍛鍊肌耐力動健康，歡迎民眾在春節期間帶著毛寶貝出來走走跳跳。

另外，板橋動物之家、蘆洲蘆堤寵物公園、永和綠寶石寵物公園、中和四號寵物公園、新店親情寵物、三重寵物公園、浮洲橋寵物公園、永和仁愛公園，以上8處寵物運動場更依動物體型設有大小犬分區使用，滿足各總體型犬隻共融的遊憩需求，營造毛寶貝與飼主安心同遊空間。

動保處毛寶貝醫療中心獸醫師林子筠提醒，讓毛寶貝適度運動對健康有所幫助，體重或體型越大的犬隻，需要的運動量就會越大，鼓勵飼主多帶出門到專屬空間活動，建議每週3日、每次30到60分鐘的運動量。

尤其在陽光下運動可以強健毛寶貝肌肉、促進血液循環及幫助消化，還可以增加維他命D的合成，達到預防骨質疏鬆症狀。外出時也請注意天氣溫度，可為毛寶貝加上衣服，做好保暖工作。

新北市動保處表示，新北市是友善動物城市，推廣模範飼主六大守則，包含為毛寶貝植入晶片做寵物登記、施打狂犬病預防注射、為毛寶貝絕育、外出繫牽繩、隨手清狗便、禮貌不吵鬧。動保處還提醒，出門遛狗請記得繫牽繩，未來自治條例公布施行後，未繫繩遛狗者將裁罰3000元至1萬5000元。

淡水寵物微型公園設有波浪板、輪胎隧道及斜坡板。圖／新北動保處提供
淡水寵物微型公園設有波浪板、輪胎隧道及斜坡板。圖／新北動保處提供
板橋動物之家提供大小型犬運動區，有穿梭隧道、跳欄、擺桿、跳高輪胎架、爬坡等。圖／新北動保處提供
板橋動物之家提供大小型犬運動區，有穿梭隧道、跳欄、擺桿、跳高輪胎架、爬坡等。圖／新北動保處提供
土城寵物公園設有毛寶貝訓練跨欄、波浪棧道、寵物爬高低坡障礙物設施。圖／新北動保處提供
土城寵物公園設有毛寶貝訓練跨欄、波浪棧道、寵物爬高低坡障礙物設施。圖／新北動保處提供
新北動保處提醒，外出時若逢氣溫寒冷，也請記得為毛寶貝加上衣服，做好保暖工作，別讓毛寶貝著涼。圖／新北動保處提供
新北動保處提醒，外出時若逢氣溫寒冷，也請記得為毛寶貝加上衣服，做好保暖工作，別讓毛寶貝著涼。圖／新北動保處提供
永和綠寶石寵物公園佔地廣大，寵物相關設施完善，提供爬板、水泥管鑽洞、輪胎鑽洞。圖／新北動保處提供
永和綠寶石寵物公園佔地廣大，寵物相關設施完善，提供爬板、水泥管鑽洞、輪胎鑽洞。圖／新北動保處提供

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