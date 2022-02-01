疫情年！彰化元清觀辦消災法會 史奴比、龍貓也上桌

今天大年初一，彰化元清觀舉行「啟建道教二十五朝供禮」祈安植福法會，已連續兩年在民眾面臨疫情之苦時舉辦法會消災解厄，現場也有法師手持法器一一為信眾祈福除災，排隊人潮踴躍，廟方也擺設「敬神桌」，利用麵粉捏出十二生肖、龍鳳，還有卡通皮卡丘、史奴比、龍貓等，熱鬧有看頭。

元清觀是國內唯一國定古蹟的天公廟，中央疫情指揮中心針對農曆春節提高宗教場所的防疫措施，元清觀廟方人員也出動志工管制，要求進出民眾掃實名制，廟方人員觀察，受疫情影響加上下雨，今天人潮比往年少一點。

彰化市長兼寺廟管理人世賢表示，廟方為了服務遠地到來的香客及紓解人潮，特別延至晚上10時關廟門，也提醒民眾配合防疫措施安心過好年。

元清觀今天遵循古禮舉行科儀，請台灣道教總廟玄義宮36位法師群舉辦法會，祈求國泰民安，風調雨順，疫情早日結束；廟方還設置驅邪避禍進財補運的七星平安橋，以及讓信眾向玉皇大帝求還心願叩謝神恩的祈福門。

今天起到初十五，在三川殿擺出滿漢全席的神明壽宴桌，有鱷魚頭、帝王蟹殼搭配臉譜化身的威武將軍，還有細緻的芋頭雕、蔬果雕、水仙立盤及精緻點心，每道都像藝術品。寺廟市主任林大猷說，神明宴請神明相當隆重，大菜預計每兩天就需要更換一次。