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疫情年！彰化元清觀辦消災法會 史奴比、龍貓也上桌

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
廟方擺設「敬神桌」，利用麵粉捏出十二生肖、龍鳳，還有卡通皮卡丘、史奴比、龍貓等。記者林敬家／攝影
廟方擺設「敬神桌」，利用麵粉捏出十二生肖、龍鳳，還有卡通皮卡丘、史奴比、龍貓等。記者林敬家／攝影

今天大年初一，彰化元清觀舉行「啟建道教二十五朝供禮」祈安植福法會，已連續兩年在民眾面臨疫情之苦時舉辦法會消災解厄，現場也有法師手持法器一一為信眾祈福除災，排隊人潮踴躍，廟方也擺設「敬神桌」，利用麵粉捏出十二生肖、龍鳳，還有卡通皮卡丘、史奴比、龍貓等，熱鬧有看頭。

元清觀是國內唯一國定古蹟的天公廟，中央疫情指揮中心針對農曆春節提高宗教場所的防疫措施，元清觀廟方人員也出動志工管制，要求進出民眾掃實名制，廟方人員觀察，受疫情影響加上下雨，今天人潮比往年少一點。

彰化市長兼寺廟管理人世賢表示，廟方為了服務遠地到來的香客及紓解人潮，特別延至晚上10時關廟門，也提醒民眾配合防疫措施安心過好年。

元清觀今天遵循古禮舉行科儀，請台灣道教總廟玄義宮36位法師群舉辦法會，祈求國泰民安，風調雨順，疫情早日結束；廟方還設置驅邪避禍進財補運的七星平安橋，以及讓信眾向玉皇大帝求還心願叩謝神恩的祈福門。

今天起到初十五，在三川殿擺出滿漢全席的神明壽宴桌，有鱷魚頭、帝王蟹殼搭配臉譜化身的威武將軍，還有細緻的芋頭雕、蔬果雕、水仙立盤及精緻點心，每道都像藝術品。寺廟市主任林大猷說，神明宴請神明相當隆重，大菜預計每兩天就需要更換一次。

觀音殿前則有節慶、法會或遶境時才有的「看桌」，108個藝術捏麵，以龍為首，林大猷表示，「看桌」除了取悅神明，也讓信眾觀賞，除了常見的蔬菜花果，還有象徵「山」的飛禽走獸、象徵「海」的魚蝦等水族類，並有小朋友喜愛的卡通造型等新元素。

元清觀邀請36位法師群為民眾祈福，讓疫情早日結束。記者林敬家／攝影
元清觀邀請36位法師群為民眾祈福，讓疫情早日結束。記者林敬家／攝影
元清觀從大年初一至十五，在三川殿擺出滿漢全席的神明壽宴桌。記者林敬家／攝影
元清觀從大年初一至十五，在三川殿擺出滿漢全席的神明壽宴桌。記者林敬家／攝影
彰化市元清觀今天舉辦新春祈安植福法會，為信眾祈福。記者林敬家／攝影
彰化市元清觀今天舉辦新春祈安植福法會，為信眾祈福。記者林敬家／攝影
廟方擺設「敬神桌」，利用麵粉捏出十二生肖、龍鳳，還有卡通皮卡丘、史奴比、龍貓等。記者林敬家／攝影
廟方擺設「敬神桌」，利用麵粉捏出十二生肖、龍鳳，還有卡通皮卡丘、史奴比、龍貓等。記者林敬家／攝影

法會 疫情 彰化

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