不捨醫護警消拚命防疫 飲料業者送愛心

COVID-19本土疫情去年5月中爆發，對餐飲業造成衝擊。飲料店林老闆受此影響生意掉8成，但他不捨醫護警消辛苦防疫，多次送飲料慰勞，並拋磚引玉，吸引民眾加入。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情去年5月間嚴峻，全國疫情警戒提升至第3級，祭出餐廳禁內用等措施。這波疫情對餐飲業造成嚴重衝擊。

在台北市松山區經營飲料店的林老闆生意受到影響，他表示，提升至3級警戒後，各級學校停止到校、公務員與上班族分流上班、民眾也減少外出。原本以外送為主的商家影響不大，但很多餐飲業者受創甚深。

林老闆說，飲料店就在學校、公車站旁邊，開業一年多來，主要的客源就是學生與上班族，這次疫情衝擊，平時熱鬧的市區宛如空城，業績只剩2成，每個月還得負擔店面房租、員工薪資及原物料等支出，藉著政府紓困及銀行貸款，「還能苦撐一陣子」。

雖然生意因疫情而慘淡，林老闆看到在第一線守護台灣的醫護人員，長時間穿戴防護裝備、冒著生命危險接觸疑似病例；另外，警消人員長時間在外奔波，頻頻與民眾接觸，他興起了送飲料為醫護、警消加油的念頭，並付諸實行。

林老闆表示，疫情爆發時，有一天看到電視上一則醫護人員確診的新聞，畫面中一名護理師脫掉防護衣，衣服全濕，那一幕讓他很感動，當下馬上聯繫台安醫院，下午立刻送100杯飲料過去。

林老闆將過程PO上臉書後，引起不少朋友的熱烈響應，紛紛致電林老闆，表示他們也想盡一份棉薄之力，送飲料到醫院或警察局、消防隊，感謝他們為台灣付出。受贈單位接收到民眾捐贈的飲料，感動暖意，重新充電後「喝了再上」。

林老闆募集到多位民眾的愛心，自己也不遑多讓，捐贈者送幾杯飲料，他同樣送幾杯。

他說，自己的力量雖然很小，看到第一線防疫人員守護國人寶貴生命而疲於奔命，感到很不捨，希望讓醫護人員喝健康的飲品，更有精神跟體力來跟病毒搏鬥，期盼疫情能在所有人的努力下盡早落幕，讓所有民眾恢復安心正常生活。