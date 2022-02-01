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八里走春三大必拜廟宇 消災解厄補財庫過好年

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
紫皇天乙真慶宮位於八里龜馬山，是國內規模最大的道教聖地。圖／八里區公所提供
紫皇天乙真慶宮位於八里龜馬山，是國內規模最大的道教聖地。圖／八里區公所提供

春節期間不少民眾會安排走春行程，除特色景點外，參拜廟宇也是每年不可或缺的，包含祈求新的一年身體健康，以及向財神爺求發財金等。八里是北台灣熱門旅遊景點，區公所除歡迎民眾到訪各景點外，也推薦八里走春三大必拜廟宇，包含「紫皇天乙真慶宮」、「開台天后宮」及「八里五福宮」。

八里區長陳炳仲指出，八里走春推薦三大必拜廟宇，「紫皇天乙真慶宮」位於八里龜馬山，祀奉玄天上帝為主神，是國內規模最大的道教聖地，香火鼎盛，過去曾有大年初一創下同時1萬7000名香客紀錄。

宮廟建築參考中國武當山紫霄宮，廟頂以2950塊琉璃瓦組成「玄天上帝」4字，在遠方眺望仍清晰可見。真慶宮正月初一至初六有過七星平安橋活動，祈求消災解厄、進財補運，一年都可以流年順遂平安順利。

陳炳仲說明，「開台天后宮」和台北市的關渡宮、淡水福佑宮同為淡水河口三大主祀媽祖古廟，具260年以上的歷史，更是台灣唯一奉祀湄洲祖廟開基聖母神像，許多信徒多會來祈求媽祖保佑身體健康。

大門上的石雕龍柱是廟裡最大特色，由日據時期石雕名匠張火廣、辛亞救共同重建，也形成2人拚對場的狀況，是現存少見的特色對場作建築。張火廣的作品人物表情詼諧可愛，辛亞救則是手工線條流暢，手藝不分軒輊，值得細細觀賞。

陳炳仲表示，春節最重要就是迎財神，過年必拜財神爺，「八里五福宮」主祀天官武財神，更有北部最大天官財庫金爐，民眾在這補財庫，有三十六天官幫忙守護，即使運勢不好也不會讓財庫虧空，等運勢恢復時，再讓財庫中的錢繼續滾錢。另外，五福宮除了補財庫還能換錢母，將換得的錢母放入時常流動帳戶，或是零用金盒，就能財源滾滾來。

陳炳仲提到，民眾在春節除可到廟裡走春外，也可以順遊八里渡船頭、文化公園、十三行博物館、荖阡坑觀光果園等特色景點，婚紗廣場還增添情人節光雕，從早到夜裡都好玩，期間也請務必落實各項相關防疫措施，大家愉快過新年。

開台天后宮具260年以上的歷史，許多信徒多會來祈求媽祖保佑身體健康。圖／八里區公所提供
開台天后宮具260年以上的歷史，許多信徒多會來祈求媽祖保佑身體健康。圖／八里區公所提供
五福宮主祀天官武財神，是過年必拜財神廟。圖／八里區公所提供
五福宮主祀天官武財神，是過年必拜財神廟。圖／八里區公所提供
五福宮有北部最大天官財庫金爐，在這裡補財庫，有三十六天官幫忙守護財庫。圖／八里區公所提供
五福宮有北部最大天官財庫金爐，在這裡補財庫，有三十六天官幫忙守護財庫。圖／八里區公所提供
紫皇天乙真慶宮主祀玄天上帝，濟世渡眾、聖靈顯赫，香火鼎盛。圖／八里區公所提供
紫皇天乙真慶宮主祀玄天上帝，濟世渡眾、聖靈顯赫，香火鼎盛。圖／八里區公所提供
開台天后宮大門上的石雕龍柱，由日據時期石雕名匠張火廣、辛亞救共同拚場重建，是現存少見的特色對場作建築。圖／八里區公所提供
開台天后宮大門上的石雕龍柱，由日據時期石雕名匠張火廣、辛亞救共同拚場重建，是現存少見的特色對場作建築。圖／八里區公所提供

八里 春節 淡水河

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