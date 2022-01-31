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影／防疫辛苦了！侯友宜勉消防：不掉以輕心
今天上午，新北市長侯友宜特別到二重分隊，慰勞春節留值的消防人員，並致贈「虎年平安袋紅包」、「橘子」。侯友宜致對於去年新北市載送新冠確診病例，數量高居全國第一，表示感謝外，還期勉第一線新北消防員，面對新冠「omicron」襲來，決不能掉以輕心，仍要全力防備。
侯友宜致詞表示，今天是除夕特別過來感謝各位消防弟兄，這一整年真的很辛苦，不但在救災救護表現亮眼，防疫到現在為止，載送疑似確診病例已經有7千420人。這個數量很高，在載送數量來說，應該是全國第一的吧！應該不會有其他縣市比新北還要高。
侯友宜感謝在場消防員說，所以每一趟勤務的出勤，都是一個風險，都是一個責任，所以這個數量，不在平常消防局該做的業務，去年謝謝大家的辛苦，各位同仁把防疫做好，及時讓新北疫情穩定下來。
面對今年一開始「omicron」強襲，侯友宜說，春節期間還是要拜託大家不要忘了，雖然新北市的疫情是相對穩定，但也不能掉以輕心，仍要好好全力去防備。所以今天特別來到新北市消防局第三救災救護大隊二重消防分隊，除謝謝辛苦的消防同仁，也提醒大家防疫還是要做好，最後致贈「虎年平安袋紅包」及象徵大吉大利的「橘子」給在場消防弟兄。
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