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假期走春好去處 茶博館推出春節系列活動還可拿禮物
春節假期何處去？坪林茶業博物館初二起就開館，策畫「福虎生豐津甘馧」系列走春活動，每天都有不同的精彩趣味節目，館方還準備了許多虎年好禮要送給大家，非常適合年節期間闔家一起來走春，來場超高CP值的茶山之旅。
新北市文化局表示，今年茶博館在初二一開館就準備了應景又養生的「虎頭柑茶」迎賓，讓民眾在溫熱暖意與酸香回甘中歡慶佳節。初二至初三舉辦「茶山跳跳虎」活動，邀請大朋友小朋友化身跳跳虎動一動，甩掉脂肪之餘，完成障礙賽任務，還能把精美獎品帶回家。
初四至初五則準備挑戰活動「虎口拔毛」，成功拔走老虎嘴邊「福鬚」的幸運兒，不但能享福氣還能得好禮，初六博物館變身成電影院，特映虎年主題賀歲電影，逛展覽、看電影，知性與娛樂一次滿足。
文化局表示，除了系列有趣的走春活動外，還有推出熱騰騰的「津甘馧」全新特展等著迎接民眾，被譽為「疫情中最暖心的展覽」，開展至今廣受好評，展覽以「感恩」的閩南語發音結合茶生津甘醇、芬芳溫暖的文字為題，以另類的觀點回應當前全球疫情社會議題，從茶文化的感恩之心中，溫柔地鼓舞大眾，從感恩天地萬物之心出發，展開自我觀照覺察的心靈之旅，重拾勇氣邁向後疫情時代的重生之路。
此外，館內另一個「茶山學特展」，則帶領大家深入探索茶山坪林豐富的自然與人文寶藏，展場中絕美的苔蕨林木、鳥獸蟲魚、人物故事共築出一片山城桃源仙境，置身其中，讓人忘卻俗事塵囂，重新開啟身體五感，獲得滿滿的療癒能量。
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