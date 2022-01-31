慶新年柯文哲擔任動物飼養員 見象魚食物喊：吃這麼好

虎年即將到來，台北市長柯文哲和妻子陳佩琪在過年前到台北市立動物園擔任「一日飼養員」，不但用葉子包水餃給石虎吃，柯文哲和陳佩琪還展現俐落刀法親手殺魚餵象魚、魟魚等魚食性魚類，柯文哲看到象魚池的魚吃不錯的魚，保育員餵食前還會先去鱗、去頭去尾切小塊，流露出羨慕的神情，陳佩琪忍不住爆料她也會買很好的魚，可是柯文哲跟穿山甲一樣，大部分吃素。

歡慶虎年，柯文哲和陳佩琪特地到台北市立動物園親手製作餐點給園內動物享用，主持人陳智菡在開始前賣關子不讓兩人知道要做什麼，柯文哲說「不知道又再搞什麼鬼了」。

兩人第一站先洗黃金蜆餵水獺，保育員解釋在運送過程中有些蜆的殼會撞碎，所以要把有破損的挑出來，柯文哲一聽就說「那牠不要吃就好了」，保育員解釋水獺恐誤食所以要挑出，陳佩琪則問要不要煮熟，保育員說盡量提供水獺在野外吃到的是一樣的食材，野外也是吃生的，所以不用煮過。

第二站是象魚池，兩人的任務是把魚群要吃的魚殺好，保育員解釋雖然野外吃的魚有鱗片，但為了減少魚群受傷的風險，他們會把魚去鱗、去頭去尾並切小塊後再餵，柯文哲一聽流露出羨慕的神情，陳佩琪立刻說她也會買很好的魚，但柯文哲大部分吃素；兩人接著分工殺魚，陳佩琪刮鱗片、柯文哲去內臟，還因為手法特殊被笑稱是「柯氏手法」，要剁小塊時柯文哲剁不動，抱怨刀不利，接著陳佩琪接手俐落地把魚肉切下。

柯文哲和陳佩琪接著用葉子包菜葉和肉做水餃給石虎吃，陳佩琪還做類似貓抓板的玩具給石虎。餵完石虎後兩人到大貓熊館洗竹葉給貓熊吃，也到鳥類館手抓麵包蟲餵食鳥類，陳智菡看到蟲嚇得後退三步，陳佩琪完全不怕，毫不猶豫地抓起蟲餵鳥。

成功餵食各種動物後，柯文哲和陳佩琪手拿吉祥話看板說吉祥話向大家賀年，柯文哲祝福大家虎虎生風，平安、幸福、福氣來，陳佩琪祝大家虎年行大運，平安健康好事來。 台北市長柯文哲(左4)和妻子陳佩琪(左3)手持吉祥話春聯拜年。圖／台北市政府提供 台北市長柯文哲(左)和妻子陳佩琪(中)到台北市立動物園擔任一日飼養員，在準備象魚的食物過程中，陳佩琪刀法俐落地割下魚肉。圖／台北市政府提供 台北市長柯文哲的妻子陳佩琪手抓麵包蟲、大麥蟲餵鳥，一丟出就有鳥飛來搶食。圖／台北市政府提供 台北市長柯文哲(右)和妻子陳佩琪(中)到台北市立動物園擔任一日飼養員，在準備象魚的食物過程中，柯文哲清除魚內臟。圖／台北市政府提供

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