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新北櫻浪來襲 景觀處與天元宮新年點亮櫻花林

聯合報 / 記者江婉儀／基隆即時報導
在天元宮「櫻后」旁有設置休息區，民眾休憩之餘也可拍照。圖／新北市景觀處提供
在天元宮「櫻后」旁有設置休息區，民眾休憩之餘也可拍照。圖／新北市景觀處提供

春暖花開，新北市各地櫻花陸續綻放，包含汐止區康誥坑溪、三芝區青山路、淡水區天元宮、深坑區阿柔洋產業道路、烏來區勇士廣場及福山部落等地，都是新北市知名賞櫻景點。

農委會桃園改良場副研究員吳安娜表示，去年12月中旬以後日均溫約在15度上下波動至今，以及1月中旬前有2道冷鋒面等氣候條件，早開花的山櫻花、寒櫻、河津櫻、八重櫻、香水櫻等花期預估都將如期於1月底至2月中旬開花，花況可以期待。但若遇連日下雨打落花苞，花期將提前結束。

景觀處表示，淡水無極天元宮內有三色櫻及吉野櫻兩種櫻花接續綻放，花季會持續到3月。目前天元宮後山的三色櫻已進入花期，春節參拜、走春、及賞花將湧入大量民眾。

景觀處今年與天元宮合作，從1月25日起到2月6日期間點亮天元宮後山三色櫻花林，每天開放時間延長至晚上8時，希望參拜、賞花民眾能分流，呼籲民眾利用夜間時段賞櫻，既可避開白天人潮，減少群聚，也可以體會浪漫夜櫻風情。

另外，景觀處也於深坑阿柔洋產業道路加強補植山櫻花，形成約5公里長的山櫻花秘境，預計2月中滿開，適合健行、跑步、騎自行車，大小朋友們年後不妨到那邊活動筋骨、吸收大自然芬多精，養眼又健身。

景觀處提醒，受新冠肺炎疫情影響，新北市各區的賞櫻活動將視疫情滾動式調整，民眾進入天元宮請配合實聯制，出外活動也請全程佩戴口罩，並保持安全社交距離。相關賞櫻活動及新北市境內最新花況資訊，會公布在「賞花快報」FB紛絲團及櫻花稼期網站

汐止區康誥坑溪周邊的櫻花已盛開。圖／新北市景觀處提供
汐止區康誥坑溪周邊的櫻花已盛開。圖／新北市景觀處提供
景觀處今年與天元宮合作，從1月25日起到2月6日期間點亮天元宮後山三色櫻花林。圖／新北市景觀處提供
景觀處今年與天元宮合作，從1月25日起到2月6日期間點亮天元宮後山三色櫻花林。圖／新北市景觀處提供
淡水天元宮櫻花已開七成。圖／新北市景觀處提供
淡水天元宮櫻花已開七成。圖／新北市景觀處提供

櫻花 天元宮

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