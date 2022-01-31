視察除夕採買人潮 侯友宜呼籲做好防疫

今天是除夕，也是年前最後採買日，新北市長侯友宜今日視察三蘆地區大型市場─水流公攤販集中區採買人潮，侯友宜表示，水流東市場人潮非常多，都有防疫管理落實，包含採取實聯制、人流管控等，在防疫期間，只要市場還在開就要遵守防疫。

侯友宜表示，市場是春節期間防疫重點，如果沒有防疫，人潮會是現在的2、3倍，因為假期有分散掉採買人潮，進出口也有相關防疫措施，商家跟民眾都有戴口罩、保持社交距離，比去年進步很多，侯友宜呼籲要提高警覺，面對Omicron只要落實、做好防疫，就守得住疫情，新北市民都有配合，疫情就不會擴散，春節做好防疫，才是最重要的原則。

面對疫情升溫，更不能鬆懈，有了去(110)年的防疫經驗，公民有市場都能夠即時反應，快速配置防疫管制口，像水流公市場，因應年節大量採購，連續3日禁止汽機車進入，讓逛街空間更寬闊，拉開民眾距離，另呼籲民眾，接下來的連續假期還是要做好自身防疫措施，只有大家團結抗疫，才有機會戰勝疫情。

市場處補充，水流公市場是三蘆地區許多民眾前往採買的重要市場，今年邀集三重區公所、蘆洲區公所、警察局、市場自治組織共同研商，除基礎防疫措施外，針對除夕前最大量的採買人潮實施春節特別管制，於5個主要出入口設置管制點，從1月29日起至除夕當天上午，營業時間禁止汽機車進入，讓民眾採購動線更加順暢，並增加採購空間，以加速民眾採購速度。