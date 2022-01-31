適合闔家遊玩！新北公園有童趣 春節踏青不必人擠人

新北市各公園有不同主管單位巧思，共融特色遊具可消耗孩子電力，又不需到景點人擠人，是春節就近輕鬆踏青不錯選擇。

新北市政府綠美化環境景觀處表示，八里商港公園是全台首座鯨魚地景無障礙公園，結合體健設施及遊戲場，適合闔家遊玩。

景觀處說，板橋溪北公園打造大型Q版章魚造型磨石子共融性滑梯遊戲場，充滿設計感，章魚各隻腳設計成不同用途，適合兒童遊玩。溪北公園也有共融沙坑、闔家擺盪等主題分區，以多元、挑戰、創造、探索及安全等理念，提供親子共融、不同障別兒童互動等，增添擁有豐富自然生態環境的溪北公園樂趣與話題性。

景觀處表示，五股芳洲公園設計主軸是希望在有限腹地，盡可能滿足不同年齡、性別及族群需求，「土丘遊戲場」設磨石子滑梯及攀爬網，適合大孩子挑戰；平面遊戲場」有共融式鞦韆、轉盤及蹺蹺板，讓大、小朋友及身心障礙孩童一起嬉戲、玩耍，另有綜合遊具組、旋轉杯及搖搖馬等適合小小孩。

景觀處說，三峽中山公園遊戲場在山林內，利用高低差打造30公尺長、10公尺高彩虹樹藤溜滑梯，內有樹屋平台、旋轉盤、攀爬網（繩）及跑酷棧道等，可給小朋友不同以往的空間遊戲感。

此外，景觀處表示，毛小孩春節也有去處，新北目前有21座寵物公園或寵物運動場，各具特色，如永和綠寶石寵物公園及蘆洲蘆堤寵物公園，大、小型犬分區活動及雙層出入口，避免寵物亂竄，提供免費狗便袋及飼主休憩座椅，停車方便。

景觀處說，板橋動物之家也有大、小型犬運動分區，設穿梭隧道、跳欄、擺桿、跳高輪胎架及爬坡等，可讓狗狗盡情奔跑，鄰近捷運亞東醫院站，步行約10分鐘可達，園區內還提供犬貓認養。