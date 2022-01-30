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他堅持12年小年夜車站送紅包袋禦寒衣 點燃路行者希望

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
他堅持12年小年夜車站送紅包袋禦寒衣，點燃路行者希望。記者游明煌／翻攝
他堅持12年小年夜車站送紅包袋禦寒衣，點燃路行者希望。記者游明煌／翻攝

基隆市天行者慈善協會理事長李昌萬，每年的小年夜發送手寫祝福語紅包及禦寒物資，這樣的活動已經持續12年，一開始由他自己帶著孩子默默發送，後來周邊的朋友知道之後，認為這是很有意義的活動，每次過完尾牙領完年終，就有朋友詢問今年是否繼續發送，越來越多人參與送暖。

今天晚上8點，基隆市天行者慈善協會理事長李昌萬、執行長黃永翔與基隆市警察局預防犯罪宣導大使白馨儒及協會成員等，分別前往基隆市火車站南站廣場、萬華龍山寺前艋舺公園及台北火車站，針對路行者（街友）贈送手寫祝福語紅包、禦寒衣物與防疫物資。

執行長黃永翔說，今晚小年夜到除夕清晨根據氣象局預報，低溫將達到11度，希望今天的物資發送及祝福紅包能讓大家感受到過年的氣氛。

理事長李昌萬表示，每年的小年夜發送手寫祝福語紅包及禦寒物資，這樣的活動已經持續12年了，一開始由他自己帶著孩子默默發送，後來周邊的朋友知道之後，認為這是很有意義的活動，每次過完尾牙領完年終，就有朋友詢問今年是否繼續發送，顯然成為一種特別習慣，是很好的善念循環，這次活動總共準備紅包450份、口罩2500個、防疫面罩450個、毛巾及禦寒衣物40份。

白馨儒則說，自己也常投入公益活動，對於天行者長期以來對脆弱家庭及獨居長輩的關心表示認同，看到李昌萬理事長在網路上號召這次的活動，她認為很有意義，便主動加入發送的行列，希望用行動支持協會的理念。

第一次參加的志工劉廣豪表示，他真的不知道，有這麼多的朋友露宿街頭，內心感到衝擊，希望這次天行者出任務，能溫暖每一位街友的心。

11年前李昌萬開始在到車站、萬華龍山寺發紅包給街友，每年發出200到500個紅包，並寫上「新年快樂」等祝福，一一送到街友手中，總要發到深夜才回家。

李昌萬說，「路行者」因為在人生路途中遭遇困難，是暫時在路上生活的人。每年過年送紅包是「天行者行動」，取自易經的「天行健，君子以自強不息」，希望幫助街友揮別路行者生涯。

他堅持12年小年夜車站送紅包袋禦寒衣，點燃路行者希望。記者游明煌／翻攝
他堅持12年小年夜車站送紅包袋禦寒衣，點燃路行者希望。記者游明煌／翻攝
他堅持12年小年夜車站送紅包袋禦寒衣，點燃路行者希望。記者游明煌／翻攝
他堅持12年小年夜車站送紅包袋禦寒衣，點燃路行者希望。記者游明煌／翻攝
他堅持12年小年夜車站送紅包袋禦寒衣，點燃路行者希望。記者游明煌／翻攝
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紅包 街友 基隆

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