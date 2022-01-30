桃園美甲群聚延燒台北 曾到北車、京站、士林夜市

台北市再傳確診足跡，京站時尚廣場今表示接獲到北市衛生局通知，1月23日台北店有確診足跡，因此今晚6時閉館進行清消。北市衛生局稍早公布其在北市的確診足跡。

衛生局公開案18851、案18852、案18853在北市1月23日公共場域足跡，包含台北車站大廳、Q square京站時尚廣場、士林夜市、Momentum摩曼頓NIKE劍潭站、統一超商新福慶門市、士林十全排骨店。

案18853為桃園錢都日式涮涮鍋八德介壽店群聚事件延伸案。一名確診越南籍移工曾與4名友人，一起到錢都相關確診者經營的美甲店做睫毛3小時，同行4名有人被匡列後，今天均採檢確診（案18825、案18851、案18852、案18853）。

衛生局表示，案18851、案18852、案18853，1月23日曾經自行駕車前往上述場域，北市衛生局於30日下午接獲通知，第一時間即通知相關場域進行環境清消並停業1天，另將發布簡訊通知足跡重疊對象。