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新北1148人檢疫吃不到年夜飯 侯友宜送上「年味」禮包

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
侯友宜今日下午赴新北市某處防疫旅館視察，並透過電話關心居檢民眾。圖／新北觀旅局提供
侯友宜今日下午赴新北市某處防疫旅館視察，並透過電話關心居檢民眾。圖／新北觀旅局提供

依據中央防疫政策，返台旅客須入住防疫旅館檢疫，而明天將是除夕圍爐的日子，新北卻仍有1148位名民眾，無法回家吃團圓飯。新北市長侯友宜今日下午前往防疫旅館，除檢查防疫措施外，也送上新春關懷禮包，還特別為其中78位的孩子，準備不同的玩具，盼能讓在防疫旅館的住客也能感受年節氣氛。

侯友宜今日下午赴新北市某處防疫旅館，聽取防疫旅館相關防疫措施，並為除夕夜仍在防疫旅館的住客，準備了新春關懷禮包，內含市長福袋、蘋果、桶柑和肉干等具有年節氛圍的禮物。另外，針對12歲以下的孩童，特別跟新北市玩具銀行合作，依各年齡層送上不同的玩具。

觀旅局表示，除了農曆春節，自今年1月份起，新北陸續送上新春版市長的一封信、春聯及紅包袋給返台的住客；此外，也與優力勁聯公益合作，於檢疫期間提供「AR動滋動 x Uniigym」線上健身課程，讓住客在防疫期間也活動筋骨。

新北市府與業者為除夕夜仍在防疫旅館的住客，準備了新春關懷禮包，內含市長福袋、蘋果、桶柑和肉干等具有年節氛圍的禮物。圖／新北觀旅局提供
新北市府與業者為除夕夜仍在防疫旅館的住客，準備了新春關懷禮包，內含市長福袋、蘋果、桶柑和肉干等具有年節氛圍的禮物。圖／新北觀旅局提供

防疫旅館 除夕夜

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