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疫情改變採買型態 新北市場、年貨大街人潮回不去從前

聯合報 / 記者劉懿萱張睿廷／新北即時報導
農曆春節年貨採買，往年都是市場人潮最擁擠的時候。報系資料照／記者陳弘逸攝影
農曆春節年貨採買，往年都是市場人潮最擁擠的時候。報系資料照／記者陳弘逸攝影

農曆春節年貨採買，往年都是市場人潮最擁擠的時候，不過近兩年因疫情影響，去年甚至為控制人流數，各地方政府曾實施單雙號分流，加上宅配外送鮮食興起，外出採買人數銳減。因此今年新北公有及批發市場人潮，跟平常週末差不多；年貨大街則銳減至1萬人次。

新北經發局長何怡明表示，今年的新北市年貨大街辦在21至23日，由於前兩天都是上班日，加上下雨，人潮受到影響，僅有4000人次，不過23日因為放假又是晴天，人潮回流，單日就有6000人次造訪年貨大街。

新北市年貨大街往年造訪人次約有8萬人次，何怡明指出，今年因實施人流管制且不能試吃，所以造訪人次銳減至1萬人次，不過這些民眾目的性極強，出門時幾乎都已準備好要購買什麼物品，很少人是單純來閒晃，所以提袋率變高，業績僅比往年減少2成，市場型態有明顯變化。

市場處則說，目前要求市場做好出入口管制、實聯制、全程配戴口罩、手部消毒、禁止試吃及邊走邊吃等，因此市場並未出現人擠人的採買情況。

新北果菜市場總經理江惠貞也指出，今年過年置辦年貨的人潮，比去年人要在好一點，去年疫苗覆蓋率還不足，民眾不敢上門，攤商叫苦連天，經過一年批發市場不管是攤商、搬運工都已經打兩劑疫苗，甚至9成的人已經打第三劑，因此今年民眾也願意來採買。另外，菜價也相對穩定，週末這幾天雖然人潮較多，但依照往年慣例，除夕人潮就會少一點。

年貨大街 疫苗

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