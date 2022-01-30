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全台最早 南鯤鯓代天府大年初一11點抽國運籤

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南北門南鯤鯓代天府如往年，大年初一上午11點將抽國運籤，圖為去年董事長陳浚鎰抽國運籤過程。圖／本報資料照片
台南北門南鯤鯓代天府如往年，大年初一上午11點將抽國運籤，圖為去年董事長陳浚鎰抽國運籤過程。圖／本報資料照片

農曆春節連假展開，台南北門南鯤鯓代天府如往年，大年初一上午11點將抽國運籤，除是全台各大寺廟中最早，更是話題性足。因應疫情，今年規模將限縮，將派出專人舉牌適時提醒，兼顧防疫與活動進行。

南鯤鯓代天府，國內外分靈寺廟達2萬6000多座，有「台灣王爺總廟」之稱， 2011年起安排每年大年初一在五王殿前國運籤，今年因疫情，抽國運籤由董事長陳浚鎰、常務監事吳朱福、總幹事侯賢遜代表，過程將直播。

而南鯤鯓國運籤，為一般寺廟慣見的60首甲子籤，2015年抽出籤詩「武則天坐天」，隔年蔡英文當選台灣首位女總統，一舉打響南鯤鯓國運籤知名度。之後也多次抽出所謂「下下籤」，遭部分人士質疑唱衰國運；2019年抽國運籤，整筒60支籤竟未獲得3聖筊而成「空籤」，國運籤首度開天窗，再度引起話題。

去年董事長陳浚鎰在擲第5次時連續支出4個聖杯、抽出「辛酉」籤。與過去數年連續下下籤大不同，外界解籤認為「中上籤」；其中籤詩提到「凶事脫出化成吉」，對照去年疫情發展過程與台灣去年經濟亮眼數字，箇中巧合，不少信眾嘖嘖稱奇。

陳浚鎰、侯賢遜說，南鯤鯓代天府春節期間，提供「點燈」、「崁運」、「安太歲」信眾者，贈送值年太歲星君平安福袋。廟前也搭建長108尺全台最大座平安橋「百足真人蜈蚣陣七星平安橋」，為信眾消災解厄，邀請信眾來走春。凌霄寶殿農曆正月初七、初八、初九舉辦祈安禮斗法會，還有躦轎腳等，袪災趨福，祈求平安。

公關組長陳思妤表示，大年初4上午9點至下午4點在南鯤鯓萬善爺堂前，將舉辦「福虎賀歲捐血」活動，贈送平安御守、平安麵、捐血專屬漁夫帽等禮品，請信眾響應踴躍捐血。

南鯤鯓代天府去年抽出的「國運籤」籤詩。圖／本報資料照片
南鯤鯓代天府去年抽出的「國運籤」籤詩。圖／本報資料照片
廟前也搭建長108尺全台最大座平安橋「百足真人蜈蚣陣七星平安橋」，為信眾消災解厄。記者謝進盛／攝影
廟前也搭建長108尺全台最大座平安橋「百足真人蜈蚣陣七星平安橋」，為信眾消災解厄。記者謝進盛／攝影
因應疫情，南鯤鯓代天府今年將派出專人舉牌適時提醒。圖／廟方提供
因應疫情，南鯤鯓代天府今年將派出專人舉牌適時提醒。圖／廟方提供

疫情 捐血 南鯤鯓代天府

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