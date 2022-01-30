台北景點春節不打烊 孔廟、松菸、天文館初一就營業

農曆春節即將來臨，台北景點春節期間力拚觀光，多處景點不打烊，包括台北最著名的101觀景台、故宮等景點，也都僅除夕晚間休館；松山文創園區、台北市立天文科學教育館、台北自來水園區及台北孔廟等景點更搶在初一就開館。觀傳局提醒，防疫期間，各景點仍會配合疫情調整春節營業時間及活動資訊，建議民眾可以致電詢問或上該景點官網查詢。

各景點分別推出新春活動，即日起至故宮走春，即可到1樓服務台免費獲得虎年春聯、騶虞(老虎)DIY紙雕，送完為止。台北101觀景台特別於1月13日起至2月14日推出「春遊101賞花季 雲端賞櫻花」，邀請民眾一同到觀景台享受日本新年文化，除了可體驗日式浴衣、製作迎神祈福注連繩及迎春許願小花樹外，更可在高空中享受野餐樂趣。

松山文創園區、台北市立天文科學教育館也都在大年初一就開館，松山文創園區即日起至2月28日邀請民眾一起來松菸「虎虎哈嘻．大過虎年」，園區內虎氣滿滿的剪紙藝術裝置以及年節風俗展覽，共512隻老虎藏身於園區各處。

台北市立天文科學教育館配合防疫1月30日起至2月6日加強防疫措施，來館採預約制，每日線上預約1000名，現場報名100名。另外，2月1日至6日（初一至初六）推出「虎氣衝天．五虎臨門大放送」活動，內容包括限時早鳥一日套票優惠、宇宙劇場早場免費，憑當日劇場或宇宙探險任兩張票根即可抽紅包，還可兌換虎年迎春許願卡。

國立中正紀念堂從2月3日至4日兩日下午4時將於民主大道辦理一系列精彩新春活動，包括由朴子電音三太子表演藝術團帶來的「歡慶新年太子同樂」，以及聯豐龍獅戰鼓團帶來的「祥獅獻瑞」演出，將傳統民俗表演帶進中正紀念堂，歡迎民眾前往走春，感受台北年節熱鬧氣氛。

國立台灣博物館，透過「永續年夜飯—人類世的餐桌」特展，了解台灣多元族群的節慶料理外，同時揭開節慶餐桌背後的故事；國立台灣藝術教育館特舉辦全國學生美術比賽，趕快來欣賞莘莘學子的佳作。

另外，觀傳局推出「台北大縱走7+1」系列活動，今年首場活動於1月22日在木柵指南宮「千階竹柏參道」登場，參道兩旁設置近300盞竹束立燈，將持續點燈至2月17日。