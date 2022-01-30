金黃花海！走春熱門行程 貓空魯冰花2月7日達盛花期

今年農曆春節連假長達9天，不少民眾選擇與家人出遊共享天倫之樂，北市公園處表示，搭貓纜、觀貓熊、遊貓空的「三貓」是熱門行程，除可品茶、吃美食外，還能到貓空樟樹步道欣賞魯冰花，該花季展期即日起至2月15日，盛花期預計在2月7日，花展現場還設有可愛造型物及木椅讓民眾打卡。

公園處長黃淑如說明，「花IN台北」共有12個花季，南區花展魯冰花季，是選用單一金黃色系品種魯冰花，盛開時就像金黃色小風鈴在田中搖曳，公園處還在樟樹步道內擺放可愛草皮羊造景。

過年期間還在貓空站前，布置花開時如展翅飛舞白蝶的垂茉莉、花形優美且色彩明亮的毛地黃、大紅喜氣的西洋杜鵑、結實壘類的金桔等植栽，充滿濃濃年味迎新春，還有搭配超萌貓熊造型物及木製座椅讓民眾打卡。

南港公園管理所主任莊國境表示，「花IN台北」集點活動持續進行中，在樟樹步道的彩雲亭設有花系列集點趣的立牌QRcode，掃描即可獲得2點，集滿任3點就可以獲得1次抽獎機會。