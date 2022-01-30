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北市加強稽查觀光景點公廁 確保走春民眾如廁安全

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
為精進公廁品質，北市環保局訂定「台北市公廁環境衛生管理自治條例草案」，圖為台北車站地下室廁所，考慮兒童身高設計的小便斗。本報資料照片
為精進公廁品質，北市環保局訂定「台北市公廁環境衛生管理自治條例草案」，圖為台北車站地下室廁所，考慮兒童身高設計的小便斗。本報資料照片

農曆春節自1月29日至2月6日連續9天假期，因應出遊人潮眾多，並加強防疫清潔措施，北市環保局針對民眾出入頻繁的公共場所公廁加強巡檢及稽查，今年度共稽查公廁2132座次，其中51處重點區域總計稽查843座次，確保公廁落實清潔作業及疫情間環境衛生，讓民眾能安心使用公廁。

國內本土疫情近期新增不少病例，環保局已在今年1月13日再次函發各列管公廁管理單位，加強督導公廁消毒作業，以降低公廁傳播病毒風險。

環保局表示，今年度已稽查北市公廁2132座次，其中51處重點區域包含交通場域、觀光景點、市場人潮聚集處、大型營業場所等公共場域，共432座公廁，總計稽查843次。

環保局自2015年起推動貼心公廁制度至今，北市列管公廁的坐式馬桶廁間已全數設有「馬桶坐墊紙或坐墊消毒液」，並推廣公廁設置感應式水龍頭，減少如廁衛生疑慮及病毒傳播風險，讓民眾能安心使用公廁。

為讓北市公廁品質更精進，邁向先進國際城市之列，環保局日前也預公告「台北市公廁環境衛生管理自治條例（草案）」，內容主要規範列管公廁及管理單位，依民眾如廁需求明定北市公廁的標配設備。

內容包含衛生紙、掛勾、置物架、加蓋垃圾桶、扶手、求助鈴，廁所內應設置洗手台、給皂機、整容鏡及擦手紙架或烘手機等，經限期改善仍未改善者，將處管理單位6000以上、3萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

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