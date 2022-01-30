古蹟改造成飯店 淡水古蹟博物館邀民眾來打卡走春

新北市立淡水古蹟博物館在今日首播全新一季的形象影片「淡古大對決，今晚你選哪一間？」，將7間古蹟改造成不同房型的飯店模樣，讓民眾用住房角度賞古蹟，拉近與歷史的距離，也期盼可以成為民眾喜愛的打卡景點。

淡古館長黃麗鈴表示，農曆春節期間特別推薦民眾在線上、線下同步走春，這次把淡水紅毛城、前清淡水關稅務司官邸（小白宮）、滬尾礮臺、淡水海關碼頭、淡水日本警官宿舍、淡水街長多田榮吉故居及得忌利士洋行等7間古蹟包裝成各種房型的大飯店。

淡水古蹟博物館表示，片中的演員化身最佳飯店推銷員，親自開箱介紹房型，在古蹟裡就能有住飯店的氛圍；紅磚碉堡的淡水紅毛城，戶外野營的滬尾礮臺，擁有無敵山河大景的故居，隱身於清幽小徑中的宿舍，小巧可愛具文青民宿風的洋樓等，更多古蹟房型請上淡古粉絲專頁或YouTube頻道收看。

淡水古蹟博物館指出，除了推薦大家來「淡水古蹟大飯店」坐坐外，也歡迎參加春節期間（初二至初六）的「福虎揚威遊淡古」新春系列活動；在這3間古蹟的指定背景拍虎爪照，並上傳至社群媒體及標註淡水古蹟博物館，就可獲得特製版的徽章或磁鐵，每日限量30個，邀請民眾把各種好運氣帶回家。而紅城小舖則是同步推出單筆消費滿160元即可抽扭蛋1次的活動，若名字含「ㄏㄨ」、「ㄏㄨˊ」、「ㄏㄨˇ」或「ㄏㄨˋ」就能直接抽1次，每日限量75個，幸運中獎者可免費帶回淡古最新「餐桌上的古蹟」系列的文創商品，歡迎大家在虎年試試好手氣。