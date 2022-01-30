鶯歌陶博館辦走春活動 前168人能搶特製福虎彩繪公仔

新北市鶯歌陶瓷博物館將於農曆春節初二至初六舉辦「2022虎虎生風-陶博館寒假暨春節活動」，天天推出走春活動，初二開館發放限量特製福虎彩繪公仔，初二到初六推出「虎年大集闖關趣」，初三到初六新春表演「虎趣秀秀」，可看可玩可共學，而且消費還能抽福袋。

陶博館長張啟文表示，這兩年因疫情影響出外遊子與家人相聚的時間，春節的團聚的時光也格外令人珍惜，許多人都利用年假，精心安排適合闔家大小出遊的特殊行程。為此，陶博館特別推出虎氣滿滿的春節活動，多項開發創意想像力以及闔家同賞的展覽及表演活動，讓大家新年用威勇的虎氣，安度疫情生活。

陶博館表示，除夕及初一休館，大年初二一開館的入場的前168位入館民眾，將收到討喜可愛的特製福虎彩繪禮，可彩繪新年開運小虎。入館大廳展示藝術家莊普、李錫奇、黃文暉 、黃小燕、賴九岑、龎銚及義大利插畫家朱里安諾(Giuliano Ferri)8位藝術家創作的「大感動虎」，每隻都有不同寓意，虎虎生風，為疫情下的日常生活加油祈福。

陶博館指出，初二到初六（2/2-2/6）天天都有「虎年大集闖關趣」，民眾跟著闖關卡的指引在陶瓷藝術園區及常設展區找尋可愛的貓科動物創作，完成集章及彩繪任務後，就能獲得可愛的福虎口罩。初三、初四兩天的下午2時推出「虎趣秀秀」雜耍表演，人氣「魔術先生—小魔」帶來逗趣魔術脫口秀，保證驚奇連連，大呼過癮；初五到初六由「氣旅人生MR.香蕉」的歡樂氣球秀，邀請全家大小共聚同樂，賀歲新年。

陶博館提到，陶博館還推出多檔精彩的當期展覽，非常推薦民眾前來欣賞。「感動虎—兒童暨青少年彩繪陶博特展」展出金門及北臺灣共44所學校逾千件「小感動虎」陶瓷彩繪作品、選自22位陶藝家創作的療癒特展「偶然人間」、精選50件國內外好手創作的「2021國際咖啡杯大賽」，非常適合民眾春節假期到陶博館走春。