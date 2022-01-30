春節走春趣 快到板橋放送所、斬龍山遺址文化公園玩

春節來臨，新北市文化局邀請民眾到新北市在地特色文化資產景點「板橋放送所」及「斬龍山遺址文化公園」走春，體驗熱鬧好玩的藝文活動，從初一到初六都有不同活動。

新北市龔雅雯局長表示，市定古蹟台北放送局板橋放送所先前由於修復經費尚未到位，2019年首先開放戶外園區供公眾使用，去年進行第2期修復工程，預計今年7月竣工、明年6月全區開放，未來園區將結合科技、藝術、文化及想像力，讓民眾認識古蹟。

文化局提到，為持續活化古蹟園區，板橋放送所農曆過年期間將舉辦應景活動，吸引民眾前來休憩。初二、初三及初六為「台灣威武五家龍獅總會」龍獅藝術及「沐寧相聲說演坊」進行演出，賀歲相聲熱鬧迎春。

文化局指出，初三至初五，放送所邀請到台北藝術大學美術系兼任講師林仁信，透過凸版轉印、型紙孔版及雕版印刷等技巧，帶領民眾進入版畫DIY世界。另外，老師陳秀𢘭將舉辦2場捏麵人DIY課程，以虎年為主題，融合新春元素做出多種變化造型，為新的一年帶來滿滿的福氣及祝福。

文化局表示，斬龍山考古遺址歷經捷運開發、土城醫院興建等過程後，展龍山以遺址公園的形式保存下來，為見證考古遺址與都市發展的重要場域。新北市文化局特別在春節期間，農曆初五將邀請街頭藝人曾熯明進行德國手搖管風琴演奏，初六則由街頭藝人林士淳進行街頭魔術與造型氣球演出，近距離與大、小朋友開心互動，為虎年走春增添熱鬧氛圍。