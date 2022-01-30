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春節走春趣 快到板橋放送所、斬龍山遺址文化公園玩

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市文化局春節將邀請街頭藝人曾熯明在斬龍山遺址文化公園演奏德國手搖管風琴。圖／新北市文化局提供
新北市文化局春節將邀請街頭藝人曾熯明在斬龍山遺址文化公園演奏德國手搖管風琴。圖／新北市文化局提供

春節來臨，新北市文化局邀請民眾到新北市在地特色文化資產景點「板橋放送所」及「斬龍山遺址文化公園」走春，體驗熱鬧好玩的藝文活動，從初一到初六都有不同活動。

新北市龔雅雯局長表示，市定古蹟台北放送局板橋放送所先前由於修復經費尚未到位，2019年首先開放戶外園區供公眾使用，去年進行第2期修復工程，預計今年7月竣工、明年6月全區開放，未來園區將結合科技、藝術、文化及想像力，讓民眾認識古蹟。

文化局提到，為持續活化古蹟園區，板橋放送所農曆過年期間將舉辦應景活動，吸引民眾前來休憩。初二、初三及初六為「台灣威武五家龍獅總會」龍獅藝術及「沐寧相聲說演坊」進行演出，賀歲相聲熱鬧迎春。

文化局指出，初三至初五，放送所邀請到台北藝術大學美術系兼任講師林仁信，透過凸版轉印、型紙孔版及雕版印刷等技巧，帶領民眾進入版畫DIY世界。另外，老師陳秀𢘭將舉辦2場捏麵人DIY課程，以虎年為主題，融合新春元素做出多種變化造型，為新的一年帶來滿滿的福氣及祝福。

文化局表示，斬龍山考古遺址歷經捷運開發、土城醫院興建等過程後，展龍山以遺址公園的形式保存下來，為見證考古遺址與都市發展的重要場域。新北市文化局特別在春節期間，農曆初五將邀請街頭藝人曾熯明進行德國手搖管風琴演奏，初六則由街頭藝人林士淳進行街頭魔術與造型氣球演出，近距離與大、小朋友開心互動，為虎年走春增添熱鬧氛圍。

文化局 遺址 春節

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