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淡海輕軌全域清消 邀民眾走春賞櫻

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北捷運公司以「奈米抗菌防護液」為乘客安全把關，並在春節前完成軌道系統鍍膜作業。圖／新北市捷運公司提供
新北捷運公司以「奈米抗菌防護液」為乘客安全把關，並在春節前完成軌道系統鍍膜作業。圖／新北市捷運公司提供

疫情未解，淡海輕軌去年便就推出「全場域抗病毒軌道系統」，以「奈米抗菌防護液」為乘客安全把關，並在春節前完成軌道系統鍍膜作業，包括全線14個站及15輛列車，讓乘客走春時都能安心旅遊、賞櫻。另外，淡海輕軌也趁機推出茶葉禮盒，邀請民眾享用新北好茶。

北捷運公司表示，公共運輸系統的安全更為未來防疫的基本標配，淡海輕軌自獲得工研院技術指導合作後，就一直以固定的頻率進行「奈米抗菌防護液」的施作，不但經國家實驗室證實能抗新冠病毒99%，於車站開放空間效期能常達2週，列車車廂內防護力可長達4週，因應春節連假即將到來，淡海輕軌已提前完成「全場域抗病毒軌道系統」鍍膜作業，包括全線14個站及15輛列車。

新北捷運公司指出，不管是電扶梯扶手，還是電梯面板、售票機、刷卡機、車廂拉環、中央扶手、座椅、廁所等旅客易接觸的範圍皆已施作，每個車站亦提供酒精供旅客消毒使用。

新北捷運公司提到，此時適逢櫻花時期，淡海輕軌V03的淡金鄧公站旁有走路即可到達的滬尾櫻花大道，或是V05淡金北新站也有公車可以轉乘的天元宮，都是不錯的選擇。V26漁人碼頭站每到假期都有不少人潮到海邊散心，是近年熱門的輕軌景點，在做好防疫的準備之下，民眾在假期若想來趟輕走春，可以參考這些景點。

新北捷運公司表示，去年淡海輕軌首度推出「淡海名物寶盒」，囊括了五種淡水好物受到眾多好評，今年春節，淡海輕軌再推出「淡海名物寶盒第二波–輕軌茶旅」茶葉禮盒，不但選用了大淡水地區野放的冠軍茶「東方美人茶」，更同時選用新北茶鄉坪林的「文山包種茶」，一次擁有新北兩款好茶，享受一趟充滿茶香的「輕軌茶旅」；同時搭配新北鶯歌製造的吸水杯墊及台灣製造的玻璃隨身瓶，無論送禮自用都非常的適合。

新北捷運公司指出，近年來新北好茶受到相當多的關注，另外，冷泡其實也是新的飲用趨勢，本次所採用的不但是獲冠軍茶殊榮的茶葉，更採用立體獨立包裝，能使茶片盡情舒展，讓飲用更加方便，喜歡新北好茶的民眾可以嘗試。1月27日起，在淡海輕軌的紅樹林站及漁人碼頭站都可以現場購買，也可以在蝦皮購物的「新北捷官方」進行線上購買，讓今年的春節充滿新北的茶香味。

淡海輕軌推出「淡海名物寶盒第二波–輕軌茶旅」茶葉禮盒，內含多種好茶。圖／新北市捷運公司提供
淡海輕軌推出「淡海名物寶盒第二波–輕軌茶旅」茶葉禮盒，內含多種好茶。圖／新北市捷運公司提供

淡海輕軌 新北 北捷

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