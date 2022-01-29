升級2.5把人民分級?柯文哲:更積極保護大多數人

台北市柯文哲將防疫升2.5級，主張現階段餐廳內用要有限度的管制，引發熱議。柯今晚在臉書說明原因，指出答案很簡單，餐廳完全禁內用，對民生經濟影響太大。北市府希望對個人進行最少的管制，以群體的力量抑制疫情擴散。

柯文哲說，目前台灣還有不明感染鏈，社區風險提高，加上已經進入春節聚餐活動旺季，如果不先預防，提醒大家的警覺，等到九天連假快樂放完，恐怕會是災難的開始。

柯文哲表示，群聚吃飯風險最大，疫情一升高，餐廳就要開始有所限制，但執政一定要有輕重緩急、有步驟；不能一下宣布就要強制執行。因此台北市現在先呼籲大家這樣做，有打完整打疫苗的人 可以進餐廳內用，沒有的就盡量外帶或外送，使用獨立包廂。

柯文哲說，很多人質疑，為何要這樣把人民分級？真正的答案是，需要更積極保護大多數人。

從醫學角度看，打疫苗後的感染機率會下降，就算被感染，症狀較輕、傳染給他人的機率也比較低，所以要請大家盡量去打，而且要完整接種。目前的疫苗保護力不是終生有效，會逐日下滑，有研究更顯示打完兩劑疫苗半年後，保護力會驟降，不打追加劑，效果就消失了。

柯文哲指出，疫苗護照還有一個目的是提升民眾接種疫苗的意願。如果大家都打了，被限制的人少，群體免疫力也會提高。

柯文哲表示，疫情肆虐兩年了，防疫與經濟之間必須維持平衡，餐廳業若動輒關門清消、有確診者用餐就要隔離14天，一定很快就會撐不下去。每個人多忍耐一點，努力讓社會維持正常運作。多為別人想ㄧ想，或許這樣的限制，就不會這樣難以忍受。