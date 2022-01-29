北市預告2.5級餐飲防疫措施 業者：莫名其妙、無所適從

台北市長柯文哲昨天宣布2.5級餐飲防疫措施，建議未打或只打第一劑的民眾不要內用改外帶、外送或坐包廂。台北一間燒烤餐廳的陳姓老闆表示，昨天政策一宣布，大家都覺得莫名其妙，規定沒有強制力也沒有罰則，讓人覺得無所適從，不知道要不要要求客人遵守，若未來真的宣布實施，落實的店家應該不多。

台北市餐廳的王老闆說，他今天有執行2.5級防疫措施，今天客人不多，都很配合，還有老顧客出示健保卡，無法拿出疫苗證明的客人他就請他們改外帶或坐包廂，未來施行下去若遇到不理性的客人他會先溝通。

燒烤店陳老闆說，他們今天要開會討論未來是否執行政策，昨天一公布他和同業都覺得莫名其妙，他們無法要求民眾隨身攜帶證明，很多店被去年疫情重創，現在好不容易終於有客人上門，又頒布這政策，讓人很兩難，他認為到時候落實的店家應該不多，他也認為政策不能一體適用，像他們的食物都是燒烤，很難外帶。

一間小吃店的老闆娘說，她完全不知道市府宣布新的餐飲指引，認為這樣的限制不合理，有些人身體不適合打疫苗，不可能逼他們打，以疫苗來決定是否可以內用很奇怪，若沒打就改坐包廂，但包廂用完多久可以換下一組人？餐廳有足夠的裝備和人力每次客人使用完之後就徹底消毒嗎？若未能徹底消毒，恐怕也是傳染破口。

有飯店業者表示，目前市府還只是宣導，並沒有強制，所以餐廳仍照之前的防疫作為，量體溫、實名制，沒有要檢查客人的小黃卡。

也有餐飲業者持不同看法，連鎖餐廳的黃老闆說，他還沒執行2.5級餐飲措施，因為他認為打疫苗並不是全民義務、沒施打也不違法，在各國也還有一定比例的人沒打，並有各種原因而選擇不施打，因此他尊重每一個人是否接種疫苗的決定。

黃老闆說，市府已提出勸導，希望民眾若沒打疫苗就不要出去危害他人，他相信這已達到社會大眾的預期訴求，那餐廳也不必要以這理由限制客人內用，既然公部門沒有強制的要求，他們也就不硬性規定，畢竟這個時候的病毒，以及一定的疫苗覆蓋率已和去年五月有很大不同，應該讓大眾來自己決定要怎麼樣在這個疫情下生活，他認為這是比較適合的做法。