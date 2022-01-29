6株路樹擋招牌遭店家強行「剃光頭」 公路總局開罰

台9線花蓮新城鄉康樂村路段有6株路樹遭人「剃光頭」，公路總局人員今天巡查發現，查出是附近名產店認為路樹枝枒擋住招牌，自行修剪，店家致歉允諾願意賠償，公路總局表示將依法開罰3到15萬元。

公路總局第四區養護工程處花蓮工務段人員今天上午巡查公路，發現台9線181.5公里處康樂村北上路段有6株台灣欒樹被不明人士強行修剪，枝枒光禿禿形同「剃光頭」。

工務段人員現場訪查，距路樹約30公尺處的一家連鎖名產店人員坦言，因為快要過年，擔心欒樹枝枒太過茂密擋住招牌，為避免業績受到影響，才由員工自行修剪，對員工不諳規定強行修剪表示歉意，也承諾願負擔後續賠償。

花蓮工務段表示，依公路法第72條第1款，擅自使用、破壞公路用地或損壞公路設施者，可處3萬至15萬元罰鍰，並應責令其回復原狀、償還修復費用或賠償，全案將依法開罰。