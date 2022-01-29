樹林河濱公園秘境沐心池 都市生態休閒新亮點

新北市河濱公園景色宜人，樹林河濱推出隱藏版秘境亮點，「沐心池」座落在綠地環繞大漢溪畔，池水倒映藍天彷彿是戀人的心。池畔大榕樹吸引自行車騎士休息，適合新春小旅行。

新北市政府水利局表示，大漢溪流域周邊開闢各河濱公園供民眾休閒與運動，包括遙控模型賽車場、棒壘球場、休閒步道及生態池。市府以減量設計、低度開發與兼顧生態保育理念，「沐心池」獲第21屆公共工程金質獎佳作。

水利局表示，樹林環保河濱公園腹地廣大，是不少單車騎士往返樹林區、三峽區與鶯歌區間中繼站，景色優美且生態豐富；自然形成的沐心池秘境，清幽與寧靜，適合沉澱心靈。

沐心池旁綠草如茵，池畔碎石步道旁種植蘭嶼烏心石、流蘇及杜英；池水如鏡，隨天空陰晴而變化，適合沿池漫步，加上視野廣闊，大榕樹矗立池旁，成明顯地標。

水利局表示，沐心池旁百年榕樹和棒球場周圍休閒木椅，可短暫擱下塵囂俗事，與周邊動、植物晨昏對話。如果運氣好，清晨或傍晚還可見白鷺鷥在沐心池覓食。

山區注入的池水透過地下生態廊道串連沐心池，滋養當地生態，提供生物通行、覓食與繁衍棲地。多孔隙疊石有小動物躲藏棲息窩居，透過生態淨化水質後，排入大漢溪，讓沐心池除休閒功能，也扮演生態平衡角色。

水利局高灘地工程管理處長謝俊隆說，沐心池設計主要以生態為基礎、安全為導向，減少傷害自然環境，達成人與自然雙贏。市府委託生態檢核團隊調查物種，發現完工後生態多樣性更佳。

沐心池保有渾然天成景觀與周邊生態環境，重現大漢溪沿岸原始風貌，且距樹林柑園生態公園不遠，可開車或搭火車前往。新春規劃午後小旅行，將有超美心情。