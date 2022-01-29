坪林飄茶香 漫步北勢溪品味春天山光水色

循北勢溪畔往上游，河岸一片芒花，碧綠溪水映照天光，呈現寧靜美。遠處茶園剛採收冬茶，層次分明的茶園是網美拍照最佳背景，新北市坪林區山村樸實無華，是心靈充電好去處。

2021年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，各地產業蕭條，坪林卻異軍突起，受遊客青睞；坪林老街短而小，茶香四溢，也有尼泊爾文物特色店，更有遊客為品嚐「良心饅頭」老闆娘40年手藝而排隊。

坪林屬於淡蘭古道南路，老街於清朝成形，超過百年歷史，充滿懷舊建築，開設「福長商號」的林月娥告訴中央社記者，坪林位於台9線往來新北與宜蘭縣中繼站，過往車輛一定在這裡休息補給，休閒產業卻在國道5號雪山隧道開通後，生意一落千丈。

不過，林月娥說，坪林近年極力重振地方觀光產業，吸引青年農民回鄉，讓高齡化坪林再現活水。坪林區長周慶珍透過整頓坪林商圈環境，與地方父老、意見領袖溝通，藉人脈帶入資源，投入偏鄉，與外界分享坪林自然山水。

擅長開發茶簡餐的林月娥笑說，以往生意不好，近期假日遊客駱驛不絕，每天起碼賣400到500個茶粿，做到手軟仍供不應求，「已經很久沒有這樣熱鬧了。」

百年石頭屋是老街口特色建築，飛鳥悠閒在窗沿鳥踏相互理著羽毛，空氣飄散滷3天3夜包種茶香茶葉蛋，順著老街漫步，有豆腐店、小吃攤及牛軋糖等銅板小吃，而保坪宮是地方信仰中心，店家阿嬤向遊人打招呼，阿伯邀品嚐頭等茶清香，清淨悠閒讓人感受穿越時空氛圍。

茶是坪林主要產業，從老街就可眺望茶郊媽祖像，也可賞櫻花、茶花，尤其坪林生態園區及各產業道路處處可見，茶花依品種又有各花色變化，為寒冬添暖意，為曉春增豔麗。

有別於手搖飲，燒一壺開水、等茶葉泡開、聞香品茗，才是茶山職人日常。遊客可靜心坐下，聽聽返鄉青年共同為這塊從小生長的土地打拚故事。

一路前行，遠眺觀音台觀音像，距坪林老街不遠的北勢溪自行車道全長約2.3公里，曾被票選為台灣北部最美且最短自行車道，是鐵馬或散步都相宜的清幽秘境。

坪林也曾獲選「2018全球百大綠色旅遊目的地」（The 2018 TOP 100 Green Destination），更獲2019年台灣經典小鎮與城鎮品牌獎，北勢溪河岸高架步道可欣賞溪流風光及茶園景色，推娃娃車散步的村民親切問候旅客，完全沒有都市的冷漠。

北勢溪為大台北水源特定區，受保護而無污染，潺潺水流偶爾在岩石上激盪出白色水花；充當帶路達人的周慶珍已導覽無數回，寧靜美如世外桃源。

北勢溪沿途立有導覽解說牌，介紹常見鳥類及魚類，沿鐵馬道前行，一片菅芒花開呈現銀色世界美。周慶珍蹲下身子，解說台灣藍鵲與藍腹鷳的生活，也計畫辦芒花季，讓大家認識茶葉、老街以外，不一樣的坪林生態。

漫步北勢溪山水，單程約40分鐘，沿途平緩好走，適合親子老少健行散步。

從坪林街遠望，夜間點燈後，坪林茶業博物館前橫跨北勢溪的藍色坪林拱橋展現與白天不同風貌，未來還將辦藝文活動，邀鼓藝團隊演繹坪林美。