台藝大設計師活絡創生 找到新三峽藍生命力

在耆老腦海裡，新北市新莊區曾有鼎盛藍染產業，如今只能從後巷彩繪中追憶。不過，三峽區新北哈客樂園手作藍染體驗，國立台灣藝術大學青年地方創生，找到「新三峽藍」生命力。

新北市政府水利局長宋德仁表示，新莊成德里曾有發展鼎盛的藍染產業聚落，街角常見懸掛晾曬的藍染布，但產業隨都市發展而消失。周邊住宅生活污水接管後，與里長會勘發想，完成「重拾染印興盛風華」後巷彩繪。

宋德仁說，彩繪讓城市巷弄多了懷古風情，體會曾有的興盛染印產業，從採集藍草、打藍氧化、浸泡染布到布衣製程，每個片段彷彿體會早年產業興隆樣貌，串起古今發展軌跡。

此外，在三峽客家文化園區及三峽地方產業，復興藍染記憶與技藝運動正悄悄進行。

新北市府客家事務局長林素琴表示，客家文化園區哈客樂園振興當地藍染傳統產業，透過活動，體驗動手染布樂趣，製作出各特色圖樣，打開成品剎那，充滿新鮮與成就感。

林素琴說，哈客樂園除有落羽松、櫻花及水岸湖景，還有梯田、草坪遊戲區、菁礐池藍染體驗區及農事體驗區，結合客家文化、三峽在地及環境教育，成為多功能生態公園。

新北市府農業局長李玟表示，三峽氣候及環境適合藍染植物大菁生長，農業局與在地團隊「甘樂文創」合作，拜訪全台灣藍染工坊，了解藍泥市場需求，開拓通路，助三峽區農會建置藍泥機械化設備，推自製藍泥品牌。

不過，當時大菁供應量不足，農業局與農會攜手推動大菁契作，號召在地農友加入，推動發展三峽藍染大菁產業鏈。

台藝大辦理工作坊，帶學生深度體驗三峽藍染歷史、工藝文化、大菁採收、製藍到染織過程；年輕學生發揮創意與設計，蹲點地方，了解需求及問題，分別由「品牌設計、體驗服務、產品設計」，產出新的藍染包、藍染陶罐，以設計推動三峽大菁藍染產業鏈，定義「新三峽藍」。

李玟表示，秉持「先創通路再開農路」理念，從輔導生產到打造區域經濟，與在地團隊合作發展事業及產業、地方創生，引進年輕學子創意及專業，活絡地方經濟。