小草書屋職能學苑育才 社區共榮翻轉弱勢童未來

新北市三峽區因老街、清水祖師廟及李梅樹紀念館等，蘊藏豐富文化底蘊，小草書屋及青草職能學苑建造完整社區支援系統，培育弱勢童職能與探索，傳承老師傅職人工藝技術。

用愛打造孩子們盡情揮灑舞台的「小草書屋」兩層樓空間，包括幸福食堂、教室、遊戲及閱讀區，充滿快樂談笑與讀書聲。

小草書屋創辦人林峻丞接受中央社記者訪問表示，為拯救家族事業，11年前回三峽，卻意外看見家鄉弱勢孩子困境，就在有木國民小學組「絲瓜小隊」，開墾農田種絲瓜，學習耕作與付出，透過賣絲瓜賺學雜費、營養午餐費及圓夢基金，開創孩子未來。

經多年陪伴，孩子們完成前進台東縣蘭嶼鄉、單車環島及泳渡日月潭等，也看見許多孩子由於情緒、家境障礙導致學習低落，林峻丞開始籌劃「小草書屋」，展開每天課後陪伴輔導、品格教育。

林峻丞也與三峽、鶯歌區青年及社區鄉親成立台灣城鄉永續關懷協會，帶領孩子接觸並學音樂，找到心靈慰藉，表達自我、抒發情緒，更與全台各地非營利組織課輔機構孩子們競賽，藉創意音樂才藝交流，於歌聲與音符中展現自我與自信。

從陪伴小草書屋弱勢童過程，協會發現孩子需求與未來困境，又利用三峽老街旁舊「愛鄰醫院」空間，改造成「青草職能學苑」，規劃食農、木雕、美髮及咖啡等「做中學」職能培育課程。

關注社會議題的教師、轉換跑道的教育工作者、社工和志工們陪孩子讀書、指導課業，傾聽並與孩子們談心，陪孩子們成長、陪青少年設計獨特人生規劃案以改變未來，來自各地志工朝同樣目標前進。

走進職能學苑教室，有皮雕師傅浪漫、有傳統木雕、有師傅溫清隆教導金工鍛敲銅湯匙、沖泡調製咖啡、美髮及烘焙等各才藝，更有許多深藏於在地老師傅們腦海中絕活。

林峻丞說，希望孩子們透過學習，獲得三峽傳統工藝職人堅守行業精華技藝，也因生活規範、課業學習、職能培育與生命探索，讓這些孩子們充滿無限可能，凝聚愛的力量與社區共好共榮，以行動讓更多人關注需關心的家庭及孩子們。

林峻丞表示，在地職人教育深耕三峽國中、安溪國中等，共同開啟技職教育合作平台；除體制以外，小草書屋及青草職能學苑，就是孩子們口中的第2個家，志工對孩子而言都是最珍貴、充滿包容的家人。

書屋接納所有孩子多元樣貌，林峻丞說，教師、國立台北大學學生、社區居民及退休教育工作者等志工溫柔傾聽，帶領孩子完成每天學習；希望透過傳承美好三峽傳統工藝，與良食店舖和企業夥伴合作，重塑社區新生創造力，一起扶植、翻轉弱勢孩子未來。