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獨／新北18萬違建待拆 無人機比對舊圖抓新違建

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
新北市既存違建達18萬件，拆除大隊針對新生成及有公安疑慮違建列為立即排拆案件。記者李定宇／翻攝
新北市既存違建達18萬件，拆除大隊針對新生成及有公安疑慮違建列為立即排拆案件。記者李定宇／翻攝

新北市部分地區人口密集，經年累月形成許多既存違建，新北市統計目前列管緩拆違建約有18萬件，但市內面積遼闊、地形多變，新北市拆除大隊為有效嚇阻新違建產生、控管違建增生，研發「新北市違章建築管理系統」並於今年初啟用，該系統除整合各項行政程序加速拆除認定作業，更將GOOGLE MAP圖資、地籍圖、空拍機實景等一併納入，藉由新、舊圖片對比，無論山區或市區新增違建都能一目了然，加速新違建拆除，藉以遏止違建持續產生。

全台各地都有許多違建，新北市違章建築列管約18萬件，除以98年6月25日為新、舊違建劃分日期，之前既存違建依序排拆，但是新生成違建及有公安疑慮的違建則是立即拆除，今年新北市編列3500萬元，預計執行拆除600件有公安危險的違建。

但新北市面積遼闊，光靠人力難以發現各地角落新增違建，為有效遏止違建不斷產生，新北市拆除大隊因此研發「新北市違章建築管理系統」，該系統因應資料正規化、視覺化及輔助空拍機辨識違章建築等需求重新建置，今年初已上線啟用。

系統分為案件搜尋、統計分析、違章地圖等6大項目，透過單一系統整合拆除行政作業，加速拆除認定進行。而為有效控管新違建產生，該系統搭配Google Map、地籍圖，並利用無人飛行載具進行違章勘查作業的標準操作程序，拆除大隊同仁手機並可安裝利用輔助程式查詢禁航區、天候狀況、操作空拍影像圖，對比新、舊圖片後，無論山區或市區的新生成違建都將一目了然。

新北市拆除大隊表示，違建不僅影響市內環境，更容易造成公安疑慮，新北市歷年持續針對有危險的違建立即排拆，為保持市容美觀，因此建置該系統防止違建產生。提醒民眾新北市已通過「新北市強制拆除違章建築收費自治條例」，民眾蓋違建及拆違建都需自行負擔費用，呼籲民眾勿心存僥倖隨意蓋違建。

系統整合舊有圖資及空拍機最新畫面，藉以比對是否有違建產生。記者李定宇／翻攝
系統整合舊有圖資及空拍機最新畫面，藉以比對是否有違建產生。記者李定宇／翻攝

違建 建築

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