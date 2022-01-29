北市推數位里辦反拖慢行政效率 里長列10缺失要求改善

台北市政府去年起推動「里辦數位基礎建設」，由少數里先行試辦，今年1月起全面在456個里發放平板電腦。但不少里長發現內建的軟體超級難用，行政效率反而比紙本、手寫更差，連自家開發的台北通App、公務通訊要用的Line都無法下載，向北市府反應未果，發放平板全淪為擺飾品，使用率相當低，因此集結十多位里長，寫下10大缺失要求改善。

北市民政局自治行政科長方英祖回應，收到里長回饋後，都有請資訊局協助修正，也有和里長溝通協調，二月底前會把里長的建議的細項問題都修正，像是能手動輸入資訊、可修改輸入錯誤的內容等，並且協助里長安裝需要的App。

文山區華興里里長陳峙穎表示，每個里辦只有一台，但如果要幫里民報名活動時，根本無法消化，加上功能不夠完備，比方說登記資料時無法修改、備註，若掃描身分證條碼沒反應，也不能手動輸入，或是辦法在軟體中自行設定登錄資料的條件，如限制65歲以上才能參加的敬老活動。

陳峙穎強調，里長都很支持數位化，但應該要讓效率提升，而非打折，連北市府自家的台北通、Line及其他便民軟體都不能下載，網路也只能靠wifi，現在疫情讓民眾在戶外通風處填寫資料，只能連自己手機網路，讓平板淪為裝飾品，有些里長乾脆不用，使用率降低。

陳峙穎透露，文山區內的19個里長在與市長柯文哲座談時，當面提出10項缺失，包括平板功能過少、無法手動輸入里民資料、表單欄位東缺西缺、建立表單後無法複選里民資料、表單內無法設定登錄的條件、無法自行下載所需App、疫苗預約和接種未結合多元讀卡驗證、里民資料無法刪除、表單內無備註欄位。

方英祖說，只要收到里長回饋都會請資訊局協助修正，常用的平板軟體也會幫忙處理，其他里長希望增加的細項功能，都會與資訊局討論更新，預計2月底系統就會修正完成，除了增加便民App外，也能讓平板辨識身分證、健保卡，並新增手動輸入功能，今年初全面在456個里發放平板，里長一定會有使用上的需求和改進地方，民政局都會逐步修正。